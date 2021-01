Y cuando se vaya derrotado, ya sabes quién, junto a su gabinete y los adoradores del culto de la fe ciega, seguro dirán: "La oposición se confabuló para que el nuestro fuera un Gobierno fallido "... pero no es cierto porque oposición real no hay más que su incapacidad para gobernar. Las pruebas están a la vista de todos. Y este será otro duro golpe dado por la clase política al desarrollo de México .

La corrupción será otro de los clavos del ataúd de los derrotados, y es que no es suficiente con buenas intenciones, sobre todo cuando la mayoría del gabinete no tiene experiencia probada para el puesto mientras que, los experimentados cuentan con la experiencia probada pero en los malos manejos de los recursos públicos.

Mientras, seguirán con las alabanzas de que puso a la venta el avión presidencial, pero fallaron, de que echó a andar el tren maya, pero para lograr el sobreprecio de terrenos de su propiedad, de que "casi" acabó con el huachicol, cuando ahora todo se manda en transportes de propiedad de su familia, de que a diario "está informando al pueblo" mediante las mañaneras. Que redujo los costos de propaganda en los medios tradicionales, pero solo cambió de proveedores, incluyendo a ejércitos de troles y bots en las redes sociales; de que "eliminó" a los grupos delincuenciales, cuando hoy, como nunca, la violencia y el crimen organizado han ido ganando terreno. Que dijo adiós a la opulencia e hizo museo la residencia oficial de Los Pinos, pero se fue a vivir a un palacio.

En sí, oso decir que todo este teatrito de la pseudo izquierda que llegó al Gobierno para generar la Cuarta Transformación de México, no es más que un sueño guajiro que terminará en pesadilla.

¿Se imaginan que los mexicanos lleguemos a decir "estábamos mejor cuando estábamos peor"?

Después, vendrán problemas serios con las Fuerzas Armadas porque ya sabes quién se encargó de sonsacarlos con tal de tenerlos de su lado, pero esto será mientras dure el dinero y, al ritmo que llevan de mucho gasto y poco ingreso, no habrá de dónde echar mano y le perderán el respeto. Al tiempo.

Y, no, no he perdido ningún privilegio, esos hace mucho que la mayoría de los mexicanos los perdimos, ni le deseo la derrota a ya sabes quién, pero son ellos mismos lo que con hechos nos están haciendo saber cada día que no saben gobernar. Lo que sí espero es que cuando se vaya derrotado se le quite esa sonrisita burlesca que lo caracteriza y se dé cuenta que la división que creó entre la gente del pueblo es más profunda que el pozo de su rancho en la Chingada.