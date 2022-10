Dengue minimizado

Pareciera que este miércoles, en el Congreso del Estado la salud fue un tema muy mencionado, pero el que más llamó la atención es el relacionado con el dengue, pues el diputado Próspero Valenzuela Muñer no se anduvo por las ramas al señalar que el incremento de la enfermedad ya se le fue de las manos al Sector Salud en Sonora. Y es que, a su juicio, nunca se debe minimizar un problema, mucho menos cuando se trata de la salud. Por ello, como lo respaldaron otros legisladores, el sur de Sonora ya está en una pandemia del dengue. Lo peor del caso, sostiene, es que las autoridades de Salud no muestran las cifras sobre el número de enfermos, que ya superan el millar según el diputado navojoense, mucho menos de las defunciones que le ha tocado saber pero que en los números oficiales no existen. Así como se tiene un plan de combate a enfermedades como el paludismo, dijo en la tribuna, también lo hay contra el dengue, pero aparentemente se le minimizó, al grado de que hoy ya se le escapó de las manos a las autoridades y ha causado el crecimiento del mal, tanto en adultos como en menores de edad. Al verse indefensos ante el mal, aseguró el legislador, los ciudadanos han expresado de diversas maneras su inconformidad, como con frases de que "parece que estamos solos, nadie se mete como debe ser ante la pandemia". Hay quienes incluso le han solicitado que se declare el estado de emergencia al sur de Sonora debido al aumento de enfermos, al tiempo que se fortalecen programas preventivos junto con el sector educativo y los ayuntamientos para que la población sepa cómo actuar ante el crecimiento del problema. No puede dejarse de lado que la sociedad tiene también algo de culpa en el crecimiento del dengue pues muchos mantienen sus patios traseros con cacharros en los que el agua puede acumularse y ser hospederos para la reproducción del mosquito transmisor. Según un documento del Congreso del Estado, el diputado pidió que "la Secretaría de Salud debe combatir esta afección con apoyo a toda la ciudadanía y coordinarse con las autoridades municipales correspondientes para atender de manera efectiva esta situación, ya que se ha registrado la muerte de infantes a consecuencia de la enfermedad, a la vez de hacer un llamado a los ciudadanos para que mantengan sus patios limpios, eliminen llantas, botellas, cubetas, depósitos de agua y recipientes que puedan servir como criaderos de moscos". A su vez el diputado Jorge Russo Salido planteó la posibilidad de que al luchar contra la carestía de precios, se descuide un aspecto importante en Sonora: la sanidad animal, vegetal y acuícola, de la que tanto se enorgullecen los productores. En el caso de los porcicultores, alertó que a través de puertos turísticos, puertos de carga y aeropuertos pudiera ingresar un virus exótico que puede comprometer el sector alimentario y la salud pública. "El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), tiene latente la prohibición de productos de origen animal provenientes de países donde prevalece la fiebre aftosa, particularmente Sudamérica, por lo que la medida de suspender dichas funciones pone en un alto riesgo a la actividad en el Estado y de paso el estatus sanitario de sector agropecuario que actualmente permite llegar a mercados mundiales de alto valor. "La importación libre de productos e insumos de origen animal y vegetal puede traer agentes biológicos y plagas que contaminen nuestros inventarios ganaderos y campos agrícolas, situación que se vivió a mediados del siglo pasado, donde contaminación proveniente de Brasil contagió de fiebre aftosa a nuestra porcicultura, eliminando prácticamente nuestro inventario de aquel momento, en su totalidad. Muchos recursos económicos y tiempo se requirieron para reactivar dicho subsector", señaló. Los planteamientos están hechos. No digan las autoridades que no fueron advertidas. Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com