DEL OSTRACISMO A LA REDENCIÓN: LA HISTORIA DE GUILLERMO PADRÉS

Más allá de buscar juzgar o exonerar al ex gober­nador, en este escrito lo que se busca es hacer un análisis objetivo y las implicaciones políticas de la situación por la que atravesó el único ex gobernador en la historia reciente de Sonora que ha pisado la cárcel y que, les guste o no a algunos, sigue siendo noticia de ocho columnas en la entidad y busca regresar por sus fueros en el argot político, segura­mente, su primer intento será en la renovación de la dirigencia estatal de Acción Nacional.

Como era de esperarse, su reaparición frente Sque, después de un promocional que subió a sus redes el portal de noticias del que es titular Luis Alberto Me­dina, el video sobre la reaparición de Padrés corrió como un reguero de pólvora a través de los grupos de WhatsApp.

La entrevista, fue diferida en cuatro partes debido a la amplitud del tema, en la que el propio Padrés Elías hizo referencia de su parte de la historia, debido a que, hasta el momento los Sonorenses sola­mente habíamos tenido acceso a una parte de esta trama que aún tiene mucho por contarse. En prim­era instancia, el ex gobernador realizó una puntual cita a los clásicos de la ciencia política, sin mencio­narlo directamente, en la que se refirió a las compli ­caciones que le presentó enfrentarse a lo que el llamó poderes fácticos para poder llevar a cabo su ideal de gobierno, hablamos en esta ocasión de la resistencia al cambio a la que se enfrentan los reformadores según escribió Nicolás Maquiavelo: "Se debe tener en cuenta que no hay nada más difícil de llevar a cabo, ni de éxito dudoso, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de las cosas".

En referencia a lo anterior, y después del paso del tiempo, algunos comentarios comenzaron a surgir en el sentido de que, si bien es cierto que el gobierno de Guillermo Padrés contó con acciones impresentables y se vivieron escándalos de corrupción como nunca antes, también es cierto que se lograron acciones y avances que no se habían tenido en la historia de Sonora, entre los cuales destacó el propio ex goberna­dor, al acueducto independencia que logró satisfacer la necesidad de agua para la capital las 24 horas del día, así como el Home Port de Puerto Peñasco, la presa Los Pilares, el Estadio Sonora y la entrega de uniformes escolares gratuitos. De igual forma, se comentó que si algo hubiera de reconocérsele al exgobernador Guillermo Padrés, es que ha sido el único que de una u otra manera ha cumplido una condena y sus acciones tuvieron un impacto que fue castigado cuando el mismo fue a presentarse ante las autoridades.

Juzgar su culpabilidad o no, será trabajo de las autoridades judiciales, con quienes Padrés aún tiene pendientes con dos delitos que siguen su proceso, por lo demás, la memoria de la sociedad Sonorense y el tiempo habrán de hacer su trabajo para poner en la balanza las acciones y el sexenio de un gobernador que tomó decisiones y a la fecha sigue siendo noticia al buscar la redención de su apellido, un derecho que no se le puede negar a nadie.

"Yo no busco la redención de las consecuencias de mi pecado. Yo quiero ser redimido del pecado en sí, o, mejor dicho, incluso del pensamiento mismo del pecado" -Mahatma Gandhi.

