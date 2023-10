Decisiones de Lamarque

A menos que Claudia Sheinbaum Pardo incluya en su equipo a Javier Lamarque Cano, otros aspirantes a la Presidencia Municipal de Cajeme no tendrán oportunidad de ser candidatos, como el caso del diputado Raúl Castelo Montaño.

Hasta el momento, las aspiraciones del presidente municipal de Cajeme parecen encaminadas a una reelección, pero como todavía hay mucho trecho para concretar ese paso, aún pueden esperarse un sinfín de negociaciones que lleven al oriundo de La Ladrillera a irse por un camino diferente, que puede ser la búsqueda de un escaño en el Senado o bien un puesto en el equipo de la aspirante a la silla presidencial.

Lo que sea de cada quien, las encuestas le dan buenos números a Lamarque Cano, sobre todo por su actuación en el mejoramiento de las calles, que si bien ha sido por donde pasa la suegra, ya que muchas colonias urbanas y rurales aún sufren el mal estado de las vías, pues se ha hecho bien y como no ha llovido, la calidad de los trabajos no ha sido puesta a prueba.

Por la oposición, los que mandan en Morena no se preocupan porque no se ve un "gallo" que pueda hacerle frente al fenómeno AMLO, que es quien les da fuerza aún para ganar y no precisamente el carisma de los candidatos locales.

Y mucho menos si los opositores no terminan de ponerse de acuerdo y solamente alcanzan a "filtrar" a los medios nombres como los del simpatiquísimo dirigente del PRI local, Armando Alcalá Alcaraz, como pretenso a la candidatura a la Alcaldía. Si lo llegan a postular, desde ese momento la oposición ya estaría perdida.

Claro, ya hay quienes andan en busca de rostros nuevos, como las dirigentes de organismos empresariales Adriana Torres de la Huerta, de los industriales, o María Eugenia García Ruiz, de las mujeres. El coqueteo con esas dos valiosas mujeres va en serio porque los cuadros de los partidos políticos o ha sido diezmado por Morena o bien han perdido toda credibilidad ante los ciudadanos.

Por lo pronto, dicen que en Morena Castelo Montaño anda haciendo muchos movimientos para que llamen a Lamarque Cano a otros planos políticos y él pueda ser el candidato a la alcaldía cajemense.

El tiempo dirá qué procede con el futuro de cada uno de esos políticos.

XÓCHITL Y CAJEME

Creo que en la mente de Xóchitl Gálvez Ruiz el mapa de Sonora está muy presente. Y es que durante la entrevista que le hicieron sobre la posibilidad de ser cuidada por el Ejército en su recorrido por el país, dio el sí por ciertas situaciones:

"Sí acepto un apoyo de seguridad, sobre todo en las zonas donde tenemos riesgos, o sea, sí me interesa que cuando llegue a Culiacán no estar con esa angustia de qué está pasando allá, o cuando llego a..., pues no sé, a Cajeme, en Sonora, donde...; de hecho, el día que estuve en Cajeme había habido un pequeño enfrentamiento a dos cuadras de donde yo estaba, y lo que me dijo la gente de Cajeme que eso es cotidiano, que eso pasa todos los días, digo, ojalá algún día todos los mexicanos puedan salir".

Y todavía más:

"... Creo que lo más complicado serían estados como Tamaulipas, como Zacatecas, como Sinaloa, Baja California, ahora Chiapas que se ha complicado, Michoacán, Sonora, ya, ya son muchos estados, Jalisco, donde sí sería importante hacer una coordinación".

Pues si los gobernantes en Sonora, en los tres niveles, todavía creen que pueden engañar con que la violencia va a la baja, la opinión de una aspirante presidencial debe ubicarlos en el nivel real de la percepción no solamente de los sonorenses sino de todo el país.

¡AY, HERIBERTO!

En Sonora, a Morena le ha faltado una dirigencia inteligente. Ninguno de los que ha estado al frente de esa organización ha valido la pena. Si han sido triunfadores en elecciones, no es por el trabajo de ese partido sino por el carisma de AMLO, como bien se sabe.

Y para rematar, a fin de desprenderse de un funcionario estatal sin ideas, mandaron al movimiento morenista a un aprendiz de político que no sabe conectar la boca con el cerebro, si lo tiene, de tal modo que en lo poco que tiene al frente de la dirigencia, Heriberto Aguilar Castillo, lo único que ha hecho es regarla.

Y es por eso que ayer la senadora Sylvana Beltrones Sánchez puso en su lugar al dirigente morenista, que esta semana comentó como un imposible que "un Beltrones" milite en ese partido.

La legisladora le contestó en sus redes sociales: "Vergüenza levantar la voz para hacer politiquería! Alguien que le avise a @juntosheriberto que el Senado sesiona en CdMx (si duda, que le pregunte a su jefe el Gob Durazo); y pena estar de palero ante la falta de medicamentos, la alta inseguridad y las tarifas ruinosas que cobra CFE en Sonora".

Tiene razón: alguien que le avise a Aguilar Castillo que en Sonora hay que pensar dos veces lo que se va a decir, pues la sopa de letras bien sazonada no se le da a cualquiera.

