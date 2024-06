Debate en Estados Unidos; piden la renuncia de Biden

Un debate de carácter electoral puede ser de suyo terriblemente demoledor. Así lo acaba de certificar alguien que ni más ni menos firma todos los días como presidente de Estados Unidos (Norteamérica). En efecto, Joe Biden por lo visto salió con la peor parte del encuentro que recién sostuvo con Donald Trump, aspirantes uno y otro a las candidaturas demócrata y republicana por la presidencia del país vecino.

Las cosas al respecto llegaron al tremendo extremo de que el periódico The New York Times pidió a Biden en un editorial (el espacio donde un periódico expresa su opinión) que abandone la carrera presidencial. La cuestión resultaría irrelevante de no mediar el hecho de que, por ejemplo, el Times neoyorkino es el principal periódico de Estados Unidos y uno de los más prestigiados en el mundo entero. Resulta obvio asumir que con estas prendas la opinión de un rotativo a favor o en contra importa sobremanera.

Por lo demás, la postura del New York Times nunca ha estado a discusión en los diversos temas que suele abordar. De este modo, con términos extremos pero comedidos, el diario neoyorkino por excelencia pidió a Bidel que abandone su campaña por la reelección y permita que otro demócrata desafíe a Trump en los comicios de noviembre venidero. No sólo eso. También lo describió como "la sombra de un gran servidor público". Igualmente, el periódico afirmó que en el debate Biden "no pasó su propia prueba". Consideró también que el mayor servicio público que el mandatario puede hacer ahora "es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección". En síntesis, describió que "no es el hombre que era hace cuatro años".

Quien haya visto el debate a que se alude, seguramente coincidirá con los juicios o apreciaciones de un periódico como el Times neoyorkino. Ciertamente, Biden nunca se vio en ese evento no sólo como el presidente que es de un país como Estados Unidos, sino tampoco como un político más o menos apto para lograr una candidatura para reelegirse. Algo pasó con su forma de hablar, un poco o un mucho titubeante, con silencios que evidentemente no venían al caso. Y menos frente a un adversario que como Trump suele hablar de más, sin importar que sus expresiones sean reales o bien construidas verbalmente. La verdad es que la diferencia entre uno y otro fue mucha, abismal, incluso.

La verdad es que Biden no acudió al debate en uso de su mejor forma física o verbal. Por lo visto se apersonó con alguna forma de resfriado o problema de garganta. Pero lo cierto es que, a la hora de la hora, sus 81 años de edad deben pesar de una u otra manera en su cotidiano modo de ser y más en el contexto de un debate con un sujeto como Trump, quien en la apariencia se veía como "navajita", pero sin mayor brillantez conceptual o intelectual. Ni qué fueran enchiladas, diría alguien, en el entendido de que este sujeto carente de educación no es alguien con muchas luces racionales, sino todo lo contrario.

Pero lo que son las cosas. Al día siguiente del debate, en un evento celebrado en una población de Carolina del Norte, se vio a un Biden totalmente distinto al que participó en el debate. Es decir, sin ningún problema para expresarse, coherente, con frases bien hechas, directas, contundentes. Nos tocó ver casi íntegra esta participación suya en un noticiero. Y, en efecto, fue otro Biden, entera y totalmente seguro de sí mismo, con repetidos tonos de voz elevados, como para que toda su audiencia (muy numerosa) le escuchara.

Quizá un tanto a destiempo, porque lo que se narra debió hacerlo en el debate, Biden se vio en esa intervención como lo que es, es decir, el presidente de Estados Unidos con intenciones de permanecer en el cargo. Aunque quién sabe si al final logrará borrar la imagen su "inestable desempeño" frente a Trump, tal como fue descrita su actuación en el evento que los enfrentó. Habrá tiempo para despejar ésta y otras interrogantes existentes al respecto.

Mientras tanto, tampoco puede ignorarse que otro importante periódico del país vecino también asumió reprobar a Biden como candidato presidencial. Se trata de The Wall Street Journal, una especie de referencia infaltable en tratándose de asuntos económicos y financieros. También en su editorial planteó que Biden debe renunciar a la carrera por la reelección tras demostrar en el debate que ya no está capacitado para gobernar otros cuatro años. El único problema en todo eso es que el personaje aludido sostiene todo lo contrario. Por lo menos en lo inmediato no se advierte todavía alguna señal partidista demócrata contraria a las intenciones del presidente norteamericano. Pero bien se sabe que en política no hay nada escrito, por más que si lo haya, como efectivamente así es.

armentabalderramagerardo@gmail.com