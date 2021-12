DE POLÍTICA Y COSAS PEORES

"¿Sabías que Fulano es sodomita?". Esa pregunta le hizo a Babalucas un amigo suyo. "¿Y qué? -respondió el tonto roque-. ¿No te agrada esa religión?". Don Cucurulo, señor de cierta edad, cortejaba discreta­mente a la señorita Himenia, célibe de edad.

incierta. Ella lo invitó un día a su casa y le ofreció un piscolabis consistente, dijo, en "unas pasti­tas" -eran unas galletas marías- y una copita de rompope. "Disfrutaré las galleticas, amiga mía -manifestó el visitante-, pero seré cauteloso con el rompope, pues el alcohol suele provocar en mí ciertas audacias con las damas". "Entonces per­mítame un momento, don Cucú -pidió la señorita Himenia-. Voy a cambiarle el rompope por una copa doble de un mezcal de pechuga que me trajo de Oaxaca una amiguita". (Nota: el mezcal no hace buen maridaje con las galletas marías). Lincoln hablaba de un propietario rural que decía: "No es que ambicione yo tener toda la tierra. Quiero úni­camente la que va colindando con la mía". Hubo en la casa de mis padres una criada. Entiendo que ahora esa palabra, criada, es políticamente incorrecta -más de la mitad de los vocablos conteni­dos en el diccionario de la Academia son ahora políticamente incorrectos-, pero el término "criada" jamás fue despectivo, y menos aún peyorativo. Significaba que la persona se había criado en la casa, y era por tanto un miembro más de la familia. Goya, la criada a que me refiero, estuvo 70 años con nosotros. Llegó a la casa cuando tenía 13 y salió de ella -llorando y contra su voluntad- a los 83, pues sus hijos no quisieron que siguiera trabajando, por más que ya lo único que hacía era recordar. Un día Goya estaba leyendo el periódico, y exclamó llena de asombro: "¡No es posible!". "¿Qué no es posible?" -le preguntó mi madre. Replicó ella: "Aquí dice que los testículos de Nixon llegan hasta la Argentina". Vio mi mamá el periódico. "Los tentáculos, Goya; los tentáculos".