Curiosidades del Ayuntamiento de Cajeme

En diferentes administraciones municipales, se han presentado situaciones extrañas o raras.

Para sustituir en la alcaldía a Manuel M. Escamilla se dio una sola candidatura, la de Crisógono Elizondo Sánchez; sin embargo, este, pese a haber alcanzado la categoría de alcalde electo, el día que debería tomar protesta fue desconocido y el gobernador del estado, Ramón Ramos, nombró un consejo municipal que estuvo a cargo de Antonio Salmon Arana; a algunos de los regidores que también fueron impuestos por el gobernador, no se les informó de tal nominación, tal fue el caso del Sr. José Luis Pérez de la Rosa, que se enteró que formaba parte de Cabildo cuando al llevarse a cabo la primer reunión, al no estar presente en el pase lista, el alcalde interino Antonio Salmón ordenó a los demás regidores junto a varios empleados del Ayuntamiento para que se le localizara a como diera lugar, le informaran que formaba parte del Cabildo y que su presencia era necesaria para iniciar la sesión.

Desde la administración de Faustino Félix Escalante, el Cabildo está compuesto por 23 miembros. En la administración de francisco Villanueva Salazar, este renuncio a su cargo para contender por una diputación federal; a los pocos días de habérsele concedida la licencia, miembros de los partidos de oposición y del mismo Partido Revolucionario Institucional, lo acusaron de malversación de recursos por haber invertido fondos del ayuntamiento en cuentas bursátiles prohibidas a los ayuntamientos.

Villanueva Salazar al dejar Alcaldía se designa como interino a Roberto Zaragoza, y como suplente de Roberto Zaragoza entra Lourdes Amavizca Celis.

El Cabildo estaba compuesto por 23 miembros; sin embargo, al no ser postulado Villanueva Salazar candidato a la diputación, el 5 de marzo del 2009, en sesión de Cabildo número 92, en donde no estuvo presente Roberto Zaragoza, Villanueva Salazar vuelve a hacerse cargo de la presidencia municipal y en esa junta de cabido, los regidores del PAN, Marcelino Pérez Arena y Joaquín Armendáriz Bórquez, en medio de fuerte polémica, enfurecidos toman la palabra y a gritos manifiestan: No puede ser posible lo que ocurre en esta asamblea, dado que en lugar de ser 23 miembros del cabildo, el número es de 24, puesto que Roberto Zaragoza Félix no ha presentado su renuncia, ni a la regiduría ni a la alcaldía. Roberto Zaragoza no puede ser presidente porque ahí está Francisco Villanueva, ni tampoco puede ser regidor porque ahí está su suplente María Lourdes Amavizca, y agregó: Esto es inédito y pasa en el Ayuntamiento de Cajeme.

Por error cometido en las elecciones del 2018, el Comité Electoral de Cajeme admitió a Miroslava Serrano Coronel como regidora suplente de Alejandra Rebeca Godoy Rodríguez del Partido Verde Ecologista Mexicano y también suplente de Ana María Castro Monzón del Partido Revolucionario Institucional.

Alejandra Rebeca Godoy Rodríguez tras renunciar al cargo, por motivos de fuerzas mayores, la regidora Miroslava Serrano Coronel asumió la suplencia.

Luego, ya en época de que diferentes miembros del cabildo se aprestaban en obtener alguna candidatura para otro puesto de elección, Ana María Castro Monzón solicita licencia para buscar la diputación por el Distrito XVII.

De esta forma la regidora Miroslava Serrano pasó a hacerse cargo de la regiduría a la que había renunciado Alejandra Rebeca Godoy, pero al solicitar licencia Ana María Castro, no hubo quién la supliera.

Rosendo Arráyales Terán al solicitar licencia en abril de 2021 para ausentarse de su regiduría, para contender por la Alcaldía Municipal ésta quedó acéfala, dado que su suplente, Miguel Valdez Miranda, se encontraba en prisión desde julio de 2020 y quedó libre hasta julio del 2021.

Dadas estas circunstancias, en el periodo de campaña electoral el Cabildo de Cajeme estuvo conformado por 21 miembros en lugar de 23.