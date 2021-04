Cristo, ¿político?

Hace ya algunos años que el contador Francisco Javier Villarreal Ramos me invitó a ser el presentador de su libro "El Reino de Dios, ¿verdad o ficción?", y sin pensarlo mucho le dije que sí. Horas después me di cuenta en la que me había metido, pues cómo sería posible hablar inteligentemente de Dios y de si su reino es verdad o ficción. Total, que acudí a la presentación en donde también asistieron unas 70 personas, además del autor y de otro presentador. Ahí como pude presenté lo que me correspondía del libro, o mejor dicho lo que entendí del libro. Después de cientos o quizá de miles de palabras pronunciadas por los dos presentadores, el autor y el público asistente, el escritor dijo algo que desde entonces no he podido sacar de mi cabeza... "Es un error de todos nosotros ver a Jesucristo como un personaje meramente religioso; Jesucristo ha sido el más grande político de todos los tiempos", concluyó.

Vaya que me impactó escuchar esa sentencia, nunca en mi vida había escuchado a nadie diciendo eso; nunca en mi vida, supongo, que se me hubiera ocurrido. Cristo ¿un político?