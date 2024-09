Cómo y para qué somos educados en México

En estos días, millones de estudiantes mexicanos regresaron a las aulas llenos de ilusión y expectativas, en el mejor de los casos. Pero para algunos o para muchos más, lo hacen sólo porque es lo que deben de hacer, sin un sentido ni motivación.

Pero este momento, que marca el inicio de un nuevo ciclo escolar, nos invita a plantearnos una reflexión profunda sobre el modelo y plan educativo en México. ¿Estamos formando verdaderos ciudadanos comprometidos con sus comunidades? ¿Estamos inculcando los valores y responsabilidades necesarias para que cada mexicano contribuya al desarrollo de nuestra nación?

El sistema educativo debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos académicos. Debe ser un verdadero formador de ciudadanos, de personas que entiendan la importancia de su papel en la sociedad y que estén preparadas para enfrentar los desafíos del siglo XXI con ética, responsabilidad y compromiso social. Pero es también, el sistema educativo, un potente instrumento para combatir la dolorosa desigualdad en nuestro País. Esto implica educar en valores, promover el pensamiento crítico y fomentar la participación activa y positiva en la comunidad.

Los valores como la honestidad, el respeto, la solidaridad y el sentido de justicia no pueden ser considerados secundarios en el plan educativo. Estos principios deben ser la base sobre la cual se construyan las demás competencias y habilidades. Un ciudadano comprometido es aquel que entiende la importancia del bienestar colectivo, que valora su entorno y que trabaja para mejorar la calidad de vida de su comunidad.

Asimismo, la responsabilidad de cada mexicano en el desarrollo de nuestra nación debe ser un pilar en la educación. Desde las aulas y los hogares, debemos enseñar que cada acción cuenta, que el progreso de México depende de la suma de esfuerzos individuales y colectivos. Esta conciencia no solo se construye a través de clases teóricas, sino mediante la práctica, el ejemplo y la creación de espacios donde los estudiantes puedan involucrarse y aportar a su comunidad.

Pero la reflexión no pudiera estar completa si no nos atrevemos a plantearnos un modelo educativo para México en el contexto de las actuales dinámicas económicas, como el nearshoring, las relaciones internacionales, el crecimiento de empresas basadas en el desarrollo de software, y el desarrollo desde lo local, se deben tener en cuenta varios puntos clave, son 10 los que hoy me permito comentarles, para asegurar que la educación forme a personas, ciudadanos y profesionales preparados para los desafíos del presente y vertiginoso siglo XXI.

FOMENTO DE HABILIDADES DIGITALES Y TECNOLÓGICAS

Programación y desarrollo de software, integrar materias de programación y desarrollo de software desde niveles educativos básicos hasta avanzados. El auge de las empresas de tecnología y software en México requiere una fuerza laboral capacitada y creativa en estas áreas por lo que hace indispensable el enseñar competencias digitales esenciales, desde el uso básico de computadoras y dispositivos móviles hasta habilidades avanzadas en tecnologías emergentes como inteligencia artificial y ciberseguridad.

Plataformas de Aprendizaje Online: Promover el uso de plataformas en línea para la educación continua, facilitando el acceso a recursos educativos modernos y actualizados.

FOMENTO DEL BILINGÜISMO

Inglés como segunda lengua, fortaleciendo la enseñanza del inglés, especialmente en contextos técnicos y profesionales. El nearshoring y las relaciones internacionales hacen del inglés una herramienta esencial para la comunicación y colaboración global. Así como la interculturalidad y lenguas indígenas, promoviendo la educación en lenguas indígenas para valorar la riqueza cultural del país y fomentar el respeto y la integración de las comunidades originarias.

DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRÍTICO

Para la resolución de problemas, impulsando metodologías educativas que fomenten el análisis, la creatividad y la resolución de problemas complejos. Estas habilidades son esenciales para la innovación y adaptación en un entorno económico global cambiante. Sin dejar de lado el trabajo en equipo y liderazgo, incluyendo actividades y proyectos que desarrollen habilidades de trabajo en equipo, liderazgo y gestión de proyectos, que son fundamentales en entornos laborales colaborativos.

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS)

Enfoque en ciencias aplicadas, impulsando programas educativos que fortalezcan la enseñanza de matemáticas, física, química y biología, aplicadas a contextos reales y problemáticas locales.

EDUCACIÓN VOCACIONAL Y TÉCNICA ESPECIALIZADA

Programas de capacitación técnica, implementando programas de educación técnica orientados a las necesidades de la industria local, incluyendo manufactura avanzada, logística, y tecnología de la información; y que esas capacitaciones logren Certificaciones Profesionales reconocidas a nivel internacional que mejoren la empleabilidad de los egresados en el mercado global.

ENFOQUE EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOCAL

Educación en sostenibilidad incluyendo temas de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social en el plan, para fomentar una conciencia ecológica y el uso responsable de recursos naturales. Además de apoyar al emprendimiento local, impulsando programas que promuevan el emprendimiento, el desarrollo económico local y la innovación. Esto incluye la creación de incubadoras de empresas y la colaboración con el sector privado para fomentar proyectos que beneficien a las comunidades y sus familias.

ADAPTACIÓN A LAS DINÁMICAS DE NEARSHORING

Colaboración con empresas multinacionales fomentando alianzas estratégicas para desarrollar programas de capacitación y formación que respondan a las necesidades del nearshoring, como la manufactura avanzada y los servicios de atención al cliente; contemplando incluir en los programas educativos el conocimiento de normativas y estándares internacionales, para preparar a los estudiantes a operar en un contexto de producción global.

FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN EDUCACIÓN-EMPRESA

Prácticas profesionales y estancias en empresas desde los niveles medio y superior, facilitando a los estudiantes la experiencia real en el entorno laboral y mejorando su empleabilidad. Y ¿cómo conseguir que las empresas se comprometan a generar esos espacios y oportunidades?, creando consejos consultivos de la industria que colaboren con las instituciones educativas para alinear los planes de estudio con las demandas actuales y futuras del mercado laboral.

FLEXIBILIDAD Y EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Modelos educativos flexibles, implementando modelos de aprendizaje personalizados, en casos especiales, que permitan a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y adaptar su educación a sus intereses y habilidades particulares.

FOMENTO DE LA CIUDADANÍA GLOBAL Y LA ÉTICA

Valores cívicos y éticos en el plan educativo, temas sobre derechos humanos, justicia social y participación ciudadana para formar ciudadanos comprometidos y responsables en un mundo globalizado. Promoviendo la educación para la paz, la tolerancia y la convivencia armónica, valorando la diversidad cultural y fomentando el respeto mutuo.

En este regreso a clases, recordemos que el verdadero éxito de nuestro sistema educativo no se mide solo en exámenes aprobados o en conocimientos adquiridos, sino en la capacidad de formar ciudadanos íntegros. El modelo educativo en México debe adaptarse a las necesidades y retos de la economía global, sin perder de vista el desarrollo integral de los estudiantes como ciudadanos comprometidos con su país y el mundo. Al hacerlo, estaremos sentando las bases para un México más competitivo, justo y desarrollado.