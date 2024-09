Como no salir del tercer mundo

Siempre ha sido una pregunta de muchos mexicanos el por qué no se sale del subdesarrollo, si se tienen todos los elementos que permiten que México, ya sea un país con una economía desarrollada.

Y la respuesta puede ser que ese ha sido el objetivo de todos los gobiernos federales y aún más lo que quisieran todos los mexicanos porque de lograrse la prosperidad y el bienestar estaría presente.

Que se puede entender que en todos los planes nacionales de desarrollo ese objetivo está altamente resaltado con mayúsculas y casi diciendo que se hará todo lo posible por alcanzarlo.

Y todavía se recalcó más, cuándo inicia México su ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), ya que con su ingreso las perspectivas económicas para el país serian mejores.

Porque sería el primer paso, para lo que posteriormente se conocería como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México que de alguna manera abriría al país al mundo.

Y sería amplia la posibilidad de que la vida de la sociedad mexicana cambiara por todo lo que ofrecería esa apertura comercial, donde los empleos y la derrama económica iban a ser extraordinarios.

Pero sí es reconocido que el país ha avanzado logrando un liderazgo en el proceso productivo al alcanzar a ser el primer socio comercial de los Estados Unidos, pero la realidad demuestra que falta hacer más.

Que para que la sociedad mexicana tenga crecimiento y desarrollo económico, es necesario a aspirar a procesos de modernización que vengan a complementar a lo alcanzado hasta hoy.

Porque entendible que el país tiene que alcanzar los niveles de prosperidad que requiere la sociedad mexicana, donde todos los mexicanos reciban ese avance económico social.

Y es difícil pensar que ese objetivo se puede lograr, permaneciendo ubicados en los objetivos de siempre porque si no es así, alguien se puede preocupar y nos puede afectar.

Si lo que se busca es desarrollar más económicamente necesariamente también se debe de buscar que se avance socialmente y para lograr ese objetivo las entidades de Gobierno se deben de actualizar.

Las necesidades de los mexicanos están en constante crecimiento y será difícil alcanzar a ser una nación de primer mundo para lograr el México que se quiere sino se piensa en la sociedad completa.

Han pasado muchos años de la promesa de ser ciudadanos de primer mundo y ese tiempo no ha llegado ni probablemente no llegará, si las oportunidades no se abren de forma amplia.

Se podría evolucionar como sociedad en lo económico y en lo social, si en cierto momento si existe avance educativo y tecnológico en el país de manufactura mexicana.

Lo que le beneficiaría a México dejando de lado la dependencia externa para poder emerger como sociedad avanzada con liderazgo en desarrollo tecnológico sin olvidar el desarrollo de sus ciudadanos.

La mayoría de edad como país para poder avanzar y ser mejores porque los tiempos así lo marcan, sólo es cuestión en lo económico y social hacerlo como sociedad completa, de otra forma no se logrará.

DEL ESCRITORIO

Se comenta en los análisis económicos, de que puede ser posible que exista desaceleración en la economía de México y se dice que no es algo nuevo en el país y que lo más problemático sería que se tuviera una recesión económica, entonces sí a preocuparse...En el ambiente a veces existe preocupación cuando por el lado del Gobierno se menciona la palabra expropiación y más cuando se utiliza su aplicación de forma arbitraria e irregular, pero no es un concepto nuevo que lo han utilizado durante muchos lustros en el país ... Alguna regiones del país donde no les ha llegado suficiente agua de lluvia, están pensando seriamente de utilizar aguas residuales para sus cultivos, obviamente con las normas requeridas.