Clubes de la MexPac no renovaron con Sky

Son varios los aficionados que me han estado llamando por teléfono para saber si van a transmitir los juegos de los Yaquis en forma directa, pues hasta el momento, no se ha informado nada, pero ya dimos un adelanto ayer de que será por el nuevo modelo Youtube, por donde los aficionados podrán ver a los Yaquis en plena acción desde el primer día de la temporada... El presidente del circuito, Carlos Manrique, junto con los dueños de los diez equipos, están haciendo los últimos ajustes, para soltar la información oficial, aunque les puedo adelantar que el servicio costará menos de 200 pesos, pero de que habrá transmisión de los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico, les confirmaré que sí observaremos los partidos de la "Tribu". De eso, no cabe la menor duda. Estén pendientes. Y es que el contrato que había con Sky, se terminó y los Clubs ya no quisieron renovarlo...Vamos a darles a conocer, algunos segmentos de lo que informó ayer al mediodía el mandamás del circuito, en una conferencia de prensa verificada en Guadalajara, ante varios medios de comunicación que lo abordaron sobre la situación de la transmisión, pues nunca se habían tardado tanto para informar ¿Por qué cadena televisiva se podrían observar los encuentros del poderoso circuito invernal?..."De acuerdo a la información del medio Beisbol puro, la LMP podría transmitir mediante la plataforma Youtube, una nueva modalidad que estaría manejando la Liga Invernal de cara a la temporada 2024-2025. Al concluir el contrato con Sky, los 10 equipos que la integran, han estado buscando las mejores soluciones para llevar a cada una de las casas de los fanáticos la información y el juego del día" ... Según se supo, la LMP podría anunciar en vivo por Youtube, mediante una suscripción de sus juegos con televisoras locales, pero siempre y cuando se transmita una hora diferidos... De la misma forma, cada uno de los diez equipos podrá contar con patrocinadores locales y darles exposición en las transmisiones de Youtube, siendo ésta la idea de negocio más ideal, pues quedan aproximadamente dos semanas para el arranque de la campaña ... Ahora bien, por lo que respecta a la contratación del pitcher Trevor Bauer, ayer informó el propio lanzador, que, para jugar en la pelota de invierno, en primer lugar, deberán contar con la tecnología "Trackman". De no contar con esto, el equipo que desee sus servicios, no podrá hacerlo, además de otros detalles y claro, los millones de dólares que exigirá por vestir el uniforme del cualquier equipo invernal, ya sea la LMP, venezolana y dominicana. Por lo tanto, Bauer se puso muy exigente y eso podría dejarlo sin chamba, porque nadie estaría de acuerdo en cumplirle tanto capricho... Es más, ni en las Grandes Ligas le han ofrecido algún contrato, pues según se supo, sigue castigado en el mejor beisbol del mundo. Así que va a tener que irse a Japón, porque no creemos que los Diablos Rojos del México lo vuelvan a firmar y menos en las otras ligas invernales que no cuentan con los recursos, como para contar con un pitcher que cobraría más de 100 millones de dólares...Y continuando con la Liga Mexicana de Beisbol, se hizo oficial el nombramiento de Robinson Canó como el JUGADOR MÁS VALIOSO de la temporada 2024, dado la gran temporada que brindó con los Diablos, con quienes fue un baluarte a la ofensiva, conquistando el título de bateo y en general, la bujía del equipo en los momentos más difíciles que pasó el equipo campeón veraniego, sobre todo en la serie de playoffs contra sus "hermanos" los Guerreros de Oaxaca, quienes tuvieron en la "lona" (0-3) a los Escarlatas, a un juego de eliminarlos, con todo y Bauer, Robinson y compañía... Sin embargo, la gente de Lorenzo Bundy se levantó de ese espantoso 0-3 para ganar el título de la Zona Sur y luego liquidaron en 4 juegos a los Sultanes de Monterrey para alzarse con el banderín 17 de su historia... Muy merecida la distinción de Canó, pues toda la campaña fue un toletero consistente para llevarse el título de mejor a la ofensiva con .431 y también fue el mejor en hits con un total de 141 imparables... Los Dodgers de Los Ángeles ya tienen listos a los primeros dos abridores de la serie divisional contra los Padres de San Diego, la cual empezará mañana sábado en Dodger Stadium. El lanzador del equipo azul será Jack Flaherty, en el primero, mientras que en el segundo (domingo) está listo el japonés Yoshinobu Yamamoto y para el tercero Walker Buehler, para el cuarto Landon Knack. La confrontación es de cinco juegos a ganar tres... Se esperan dos llenos hasta las lámparas en Dodger Stadium, el inmueble que reúne más aficionados en cada una de las temporadas en las Grandes Ligas, pues por juego tiene un promedio de 48,000 fanáticos. Su aforo es de 56,500. Ahora con la contratación de Shohei Ohtani, se considera que los Dodgers impondrán una maca sin precedentes en el mejor beisbol del mundo... I´ll see you later.