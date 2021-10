CIUDAD OBREGÓN: CIUDAD UNIVERSITARIA

Se escucha bastante bien que se perfile a Ciudad Obregón como una ciudad universitaria, como lo manifestó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, porque eso permitirá desarrollar carreras que estén en la de­manda del mercado laboral. Pero, además, esta actividad que hoy se realiza, pero no se había considerado proyectarla como hoy se dice, vendría a complementar lo que hoy tiene la se­gunda ciudad más importante del Estado. Porque además de todo lo que tiene a su alrededor Ciudad Obregón, agricultura, industria y comercio y los proyectos que vienen en el corto plazo, el considerar impulsarla como ciudad universitaria, sería el de verla como un bastión de desarrollo profesional, tecnológico y de investigación. Porque no se podrá negar, que, egresados de las universidades locales, hoy son profesionis­tas que están impulsando proyectos de gran trascendencia en todos los campos de la sociedad, pero fuera del estado y del país. Pero ser una ciudad universitaria, no es nada mas ejercer el liderazgo en la oferta académica en el estado o la región, sino principalmente es el de potenciar la calidad de la sociedad, donde se encuentra ubicada esta denominación. Porque necesariamente, para ello se requiere que exista una bien consistente infraestructura urbana, que permita que todas las actividades correspondientes al desarrollo univer­sitario se puedan realizar de forma adecuada. De la misma forma, que exista una integración de todas las instituciones, que comprenden al radio de la ciudad para que el mismo criterio de impulso y desarrollo educativo, vaya cada vez más en la búsqueda de la excelencia. Lo mismo se consideraría por parte de las instituciones públicas, donde la coordinación con las instituciones educativas en el impulso a sus programas en base a lo que se requiere en el mercado laboral. Donde de la misma forma, la consolidación de la vinculación universi­taria con los sectores productivos, porque siempre se ha con­siderado como una herramienta fundamental en el desarrollo profesional de los estudiantes. En este sentido, para que logre alcanzar la denominación de ciudad universitaria a Ciudad Obregón, se tiene que alcanzar el objetivo, que permita definir exactamente su destino, considerando que cuenta todo para lograrlo. Pero también mucho se aspira a contar con una se­mejanza a lo que se conoce como Silicon Valley, en California, Estados Unidos y es muy buena aspiración, pero para lograr­lo, se tiene que marcar el camino a seguir. El establecimiento de un Centro de Innovación para el desarrollo, como ya lo existen en algunas ciudades del país y del extranjero, impul­saría de forma directa lo que es el desarrollo de muchas áreas de necesidad productiva. Y esto a partir, además, del impulso a los emprendedores, que serán la semilla de las futuras em­presas y marcas que se puedan desarrollar en esta región y es también ahí, donde entra la facilitación de las necesidades de los proyectos, por parte de los tres niveles de gobierno. Porque está comprobado que los proyectos viables no son de mucha utilidad cuando se encuentran depositados en los anaqueles de las bibliotecas o en alguna dependencia de gobierno, que lo está analizando de años. La determinación de que Ciudad Obregón sea una ciudad universitaria, es una idea excelente, solo es necesario la determinación de un plan de integración, para que este objetivo sea perfectamente realizable y además que la sociedad lo tome.



DEL ESCRITORIO