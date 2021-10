Recuerdo muy bien que un tío, al que hacía muchos años no veía, me dijo durante la plática cuando nos encontramos de nuevo: "Hasta que me hice en cínico, fui feliz"; en ese momento no entendí muy bien lo qué me quería decir, hasta que conviví un tiempo con él y me pude dar cuenta a qué se refería. Resulta que de un momento a otro comenzó a ser y a portarse como realmente era, sin tapujos. Comenzó a hacer y deshacer lo que su mente le ordenaba; decía lo que le daba la gana; en sí, no había nada que lo contuviera, lo que, según afirmaba, le comenzó a abrir todas las puertas que ser reverente le había cerrado... ¡Pues, tal parece que los políticos mexicanos, también les dio por aplicar este precepto! Con la pequeña gran diferencia que lo que mi tío haga o diga no nos afecta en absoluto, en cambio, el que la clase política lo sea así, sí nos afecta, y no sólo en lo moral, sino también en lo económico.

Ellos se han vuelto unos cínicos de cuatro suelas, al grado que uno quiere el poder absoluto a costa de lo que sea, y no oculta sus pretensiones. Otros ocupan puestos públicos para los que no están capacitados y les vale lo que digas y pienses al respecto. Primero están los compromisos de campaña que los votantes. Otros dicen que sólo fueron "presos políticos" aunque miles conocen su amor por lo ajeno, mientras que otros, a cambio de dinero, mal habido, les venden horas de entrevistas con tal de que "laven" su imagen. Ya no hay pudor. Se trata de ser desvergonzados en esta nueva era del populismo en México.