Cierre complejo

Vaya que las últimas semanas del año han dado de qué hablar en el tintero social, político y económico de nuestro país, ya que, mientras miles de familias en México se aprestan a preparar lo que serán las celebraciones de fin de año, en muchos de los casos recibiendo a familiares que por cuestiones de la vida se encuentran lejos de su hogar, la vida política de nuestro país no ha dejado de acelerar su paso con temas sumamente complejos e importantes para todos.

A diferencia de lo que estamos acostumbrados, con un fin de año donde los diferentes órdenes de Gobierno recién electos en junio pasado se encuentran ya sentados cómodamente en sus sillas, las turbulencias políticas de mediados de año parecen no haber cesado en las fechas decembrinas, con movimientos que van desde fricciones internas en el Congreso de la Unión entre un par de "pesos pesados" dentro de Morena como lo son Adán Augusto López y Ricardo Monreal, hasta las dificultades agrícolas presentadas sobre todo en el norte del país en referencia a la sequía agravada que se vive actualmente.

Comencemos por lo político, sin duda, este año puede ser recordado como uno de los más intensos legislativamente hablando con reformas y cambios a la ley que van desde la nueva Reforma al Poder Judicial, la desaparición de los órganos autónomos, hasta la prohibición de la nueva tendencia en fumadores, los vapeadores, las cuales, sin duda alguna, representan la consolidación de un cambio de régimen en nuestro país, lo cual, como en todos los cambios y transformaciones profundas genera una resistencia conocida como "El dilema del Reformador", que no es otra cosa más que, la oposición a aceptar los cambios de quienes de manera inmediata pierden privilegios adquiridos conforme el paso del tiempo y el "status quo", mientras que, quienes de una u otra manera se verán beneficiados por dichos cambios no resienten de manera directa sus beneficios, toda vez que estos se presentan de manera paulatina y prorrateada entre un gran número de personas. De igual forma, mientras estas líneas son escritas, en Sonora no se cantan mal las rancheras, ya que, en el Congreso del Estado los diputados locales se encuentran debatiendo y discutiendo la no aprobación del presupuesto de ingresos para la ciudad de Hermosillo alegando errores procedimentales en su elaboración y envío al propio Congreso Local.

Por su parte, el sector económico en el norte de la república, pero sobre todo, en nuestra entidad se encuentra a la expectativa, ya que, como todos sabemos la sequía prolongada que vive nuestra región a puesto en jaque a prácticamente todo un sector de la población sonorense que depende directamente de las actividades agrícolas, más exacto, de la agricultura, llegando a grados como en los del Valle del Yaqui donde se dejarán de sembrar más de 100 mil hectáreas debido a la falta del vital líquido, lo anterior, aunado a la llegada a nuestro país del tristemente célebre "gusano barrenador", lo cual, provocó que las exportaciones al país del norte se vieran canceladas hasta nuevo aviso, generando así pérdidas en el gremio ganadero de nuestra región, a lo cual, según comunicados de ambos gobiernos se han comenzado las gestiones para reabrir la frontera para la exportación de ganado en las próximas semanas.

Como podemos observar, las mareas bravas no han cesado su cauce a finales de año, la calentura política, a diferencia de lo que se estilaba, no ha bajado su temperatura, por lo cual, el año entrante nos espera con un sinfín de historias nuevas por contar.

