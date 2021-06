Y le di 5 pesos, "pero no quiero el chicle", le comenté. Entonces el niño se sentó junto a mí y comenzamos a platicar... "¿De qué colonia vienes?", pregunté.

"De la colonia Esperanza Tiznado", dijo.

"¡Huy, muy lejos de aquí!", afirmé. Él se quedó callado. Su mirada estaba perdida en los carros que pasaban...

Poco a poco se fue abriendo conmigo y me platicó que con la venta de los chicles le ayudaba a su abuela con el gasto diario, ya que su papá estaba enfermo por ser "un hombre mayor" dijo, y que su mamá se "había perdido en los vicios" dejando regados a sus ocho hermanos y a él, entre ellos una hermanita enferma del corazón.

"¿Y qué sientes porque tu mamá se fue?", torpemente pregunté.

"Nada –dijo–, ya lo superé". Y me contó que su abuela a cómo podía los mantenía a cuatro de los nueve nietos que estaban viviendo con ella. El niño, para su corta edad, se mostraba muy seguro de sí mismo y un tanto parco. Su rostro no reflejaba sentimientos; esa era la vida como él la conocía. Sólo le preocupaba su hermanita que estaba enferma. Estaba muy delgado, y comentó que comían lo que cayera. La escuela, los juegos y los cariños de una madre no eran parte de sus costumbres, él tenía que trabajar vendiendo chicles a cambio de lo que le quisieran dar. Eran las dos de la tarde y la caja de gomas estaba casi llena. No regresaría a casa hasta que sacara lo suficiente para pagar el camión de ida y vuelta y le quedara algo de dinero para su abuela que dependía en parte de esos ingresos... En eso me despedí de él y desde entonces no he podido olvidar lo que me contó sobre su madre, que con nueve hijos se perdió en los vicios y en sus nueve hijos que se quedaron sin madre, y en su abuela que estuvo ahí para cuidarlos. Esa es la vida que a ellos les tocó vivir.

