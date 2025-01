Charros, el "caballo negro" de la Liga Mexicana del Pacífico

Sorpresivamente, los Naranjeros de Hermosillo fueron eliminados por el "Caballo Negro" Charros de Jalisco, en solo cinco juegos, cuando desde un principio los expertos lo habían señalado (a los tapatíos) como uno de los equipos que sería de los primeros que echarían fuera, no solo de los playoffs, sino que ha sorprendido a propios y extraños, eliminar en semifinales a uno de los grandes favoritos, para adjudicarse el título 18 de la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, Naranjeros de Hermosillo... Sin embargo, Benjamín Gil lo hizo, con un conjunto menos poderoso, pero con más hambre que nadie por darle el tercer título de su corta historia a los Charros de Jalisco... Y vaya que los tapatíos han venido jugando un beisbol de grandísima calidad, desde la segunda mitad de la temporada 2024, primero para asegurar su acceso a los playoffs y después convertirse en el "Caballo Negro" de la LMP, conquistando el tercer lugar del Standing General, al grado que se ha instalado como primer finalista del circuito invernal, esperando al rival de la confrontación que surgirá del agarrón que se están dando los Tomateros de Culiacán y los Cañeros de Los Mochis, cuya serie está 3-2 a favor de los verdes y que hoy sábado proseguirá en el monumental inmueble de los guindas que está ubicado en la capital del Estado de Sinaloa... El "Chapo" Vizcarra, que había iniciado la temporada con los Águilas de Mexicali, optaron por darle las gracias al piloto sonorense inexplicablemente, lo que aprovechó Culiacán, para llamarlo inmediatamente, cuando el equipo empezó a descender en el Standing. El "Chapo", quien fuera yerno de "Paquín" Estrada, empezó a levantar a los Tomateros y en los instantes de estar elaborando mi DIAMANTE DEPORTIVO, el conjunto guinda está a una victoria de pasar a la Gran Final, pero antes deberá vencer hoy a los Cañeros y de no hacerlo, tiene todavía mañana domingo para medirse en el séptimo y decisivo juego a los norteños y derrotarlos para poder obtener el boleto para disputar el título contra los Charros de Jalisco, que tripula, el extomatero Benjamín Gil... Empero nada se puede adelantar, porque Los Mochis es un equipo peleador y con gran pitcheo, por lo que bien podría cambiar los pronósticos ganando los dos encuentros que le restan al compromiso... Así que se espera un lleno en el Estadio de los guindas, pues cualquier cosa puede pasar, con todo y que Culiacán tiene 13 campeonatos, por 17 de los Naranjeros, quienes ya le dijeron adiós a la temporada 2024-2025. A propósito, LA ÚNICA de Grupo García de León, es la que está transmitiendo en forma directa los juegos de los Tomateros de Culiacán, por lo que hay que estar pendientes de las incidencias del sexto partido de hoy sábado contra los Cañeros de Los Mochis... Lo bueno que tiene geográficamente la Liga Mexicana del Pacífico, es que de las diez plazas, solo tres son distantes: Mexicali, Guadalajara y Monterrey; en la próxima expansión invernal, podrían ser Tepic, Guaymas (sería formidable su regreso), o bien La Paz, Baja California... El puerto guaymense está creciendo bastante, hay menos violencia. El caso es que vendría bien que los Ostioneros retornaran al beisbol profesional, en un futuro no lejano. Ojalá, pues hay mucha afición, además de la fanaticada empalmense y de San Carlos, etc. El estadio guaymense, con una renovación, quedaría listo para la LMP. Esperamos que pronto alguien levante la mano. El Gobierno Estatal está haciendo mucha obra, además de la carretera que colindará con Chihuahua, etc... Los Charros aplastaron a los Naranjeros, venciéndolos a punta de cañonazos; es decir, desplegaron una ofensiva poderosa, en la que en cada uno de los últimos partidos ganaron con abultados marcadores, lo que indica que los Charros, si algo tienen es una gran ofensiva. Así que ya sean los Tomateros los rivales, o los Cañeros, se la pueden ver dura y difícil derrotarlos, aunque tanto los culichis como los guiados por Félix Fermín, cuentan con lanzadores de gran cartel, como Culiacán que tiene al estadounidense Manny Barreda, quien ponchó a 14 contrarios y ganó el juego 4-2 que puso en la antesala de la Gran Final a los Tomateros, mientras David Reyes, refuerzo de los Águilas de Mexicali, le ganó un juegazo a los que maneja el dominicano Fermín... David tratará hoy de repetirles la dosis, en un partido en el que Mochis no debe guardarse nada, pues no tiene mañana. Si pierde hoy, adiós a la actual campaña y hasta octubre, Dios mediante.... En lo económico, a la directiva de los Cañeros les ha ido en forma estupenda, ya que en los tres juegos contra Culiacán el Estadio "Emilio Ibarra Almada" tuvo tres llenos impresionantes y así estuvo toda la temporada, con excelentes asistencias... Los Charros han estado entrenando mientras llega el momento de enfrentarse a Culiacán, o bien, a Los Mochis. Esto sería el próximo martes, si son los pupilos del "Chapo" Vizcarra y, si no, los Charros jugarían los dos primeros juegos en Zapopan, por haber obtenido el tercer lugar en el Standing...I´ll see you later!