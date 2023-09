CFE: Tabasco vs Sonora

Sin duda, el tema del momento en los centros de mesa de los hogares mexicanos durante las últimas semanas han sido los altos costos que han presentado la mayoría de los hogares sonorenses, en los que, a diferencia de lo que era la costumbre, en los que, si bien es cierto que, en estas fechas los consumos eléctricos se elevan, los recibos presentaban una aumento lo suficientemente bajo como para solventarlo. Sin embargo, este año, los costos de energía eléctrica se han disparado a niveles nunca vistos, por lo cual, las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en la entidad se han convertido en verdaderos purgatorios para quienes, de un momento a otro, se vieron en la necesidad de invertir prácticamente su cheque en pagar el fundamental servicio de acceso a la electricidad.

Comencemos por partes, el consumo de energía en entidades como Sonora siempre ha sido un tema ya que, las temperaturas extremas que existen en Sonora con máximas de hasta 45 grados en verano provocan una alza generalizada en los consumos de aparatos eléctricos tales como el aire acondicionado, o los refrigeradores y congeladores, por lo cual, desde hace muchos años los gobiernos en turno decidieron aplicar en Sonora la afamada "Tarifa 1 F" que no es otra cosa más que, un subsidio por medio del cual el gobierno satisface las necesidades eléctricas de los sonorenses el cual según datos de la Comisión de Energía de Sonora alcanza los 3,466 kwh por habitante mientras que la media Nacional es tan solo de 1,732 kwh.

En contraste con lo anterior, el estado natal del actual presidente López Obrador, Tabasco, cuenta una historia totalmente distinta ya que, a pesar de que, en dicho estado las inclemencias del clima no son tan extremas, existe un conflicto social que data desde 1995 en el que, después de diferencias postelectorales, el propio López Obrador llamó a los ciudadanos de dicho estado a comenzar medidas de presión hacia el gobierno, entre las cuales destacaba el no pagar los servicio de energía eléctrica, llegando dichos pasivos hasta el gobierno actual, solo que, a diferencia de Sonora, en Tabasco se decidió lanzar un programa emergente en el año 2021, en el que se condonaba a más de 600 mil usuarios de los adeudos adquiridos con la CFE alcanzando un monto superior a los 11 mil millones de pesos, pero no solo eso, sino que también se instauró en dicha entidad la Tarifa 1F de manera definitiva. Mientras tanto, en Sonora año con año vemos cómo los gobiernos en turno realizan la supuesta "proeza" de ir a las oficinas en Ciudad de México a mendigar para los sonorenses la aplicación de la ansiada tarifa.

Para solucionar está problemática es necesario que los ciudadanos, tal como sucedió en la ciudad de Hermosillo de la mano de la Unión de Usuarios, donde miles de hermosillenses marcharon hacia las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en búsqueda de soluciones inmediatas, levanten la voz ante los injustos cobros de energía eléctrica, así como también, que, los gobernantes y representantes ciudadanos pongan mano dura ante el centro del país exigiendo para Sonora un trato justo y digno, no solamente "pateando el bote" para los años venideros, sino más bien, con soluciones reales, tangibles, e inmediatas, tal como lo hace el presidente con sus coterráneos.

