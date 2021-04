Castigo a Bours Castelo

Esa Comisión, se indicó, estimó procedente obsequiar la (medida) cautelar, "toda vez que, bajo la apariencia del buen derecho, el contenido de los promocionales denunciados sobrepasan los límites razonables del debate y se presume constituyen calumnia, al contener la frase "no tengo nexos con el narco como Durazo" dicha por el candidato de MC a la gubernatura de ese Estado, Ricardo Robinson Bours Castelo, lo cual presumiblemente constituye la imputación de un hecho o delito falso que puede tener impacto en el proceso electoral en curso en Sonora".

PUBLICIDAD

Ojalá que ese mismo criterio sea utilizado en todos los casos, pues hay quienes usan el derecho a la libertad de expresión como escudo contra sus discursos de odio, pero al final de cuentas no tienen la manera de demostrar sus dichos.

Nadie, por candidato, funcionario o periodista que sea, tiene derecho a expresar calumnias que en un juicio pueden ser rebatidas y hasta desmentidas si no se presentan las pruebas correspondientes.

En este espacio he de presumir que hay credibilidad hacia lo que se escribe porque siempre he procurado documentar cada letra, de tal manera que no haya manera de ser refutada porque, ante todo, está la verdad y quienes leen, oyen o ven a un periodista deben estar convencidos de que sus palabras o escritos son realidad. Si no hubiera tal disciplina, con justa razón habría quienes podrían considerarnos "un chayotero más".

Y es por ello que celebro la resolución del INE cuando en su comunicado sostiene: "Las Consejeras y el Consejero integrantes de la Comisión estimaron que el derecho a la libertad de expresión tiene como límite los derechos de terceros y que la calumnia está expresamente prohibida para los partidos políticos y candidatos en la legislación electoral".

El asunto se aprobó por unanimidad de votos de las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.

Excuso decir que de ninguna manera es aceptable la calumnia desde los púlpitos oficiales, sobre todo cuando se dicen sin conectar el cerebro con la lengua.

Una cosa son los odios y resabios acumulados contra "el orden establecido" y otra, muy distinta, el usarlos para provocar rencor y división entre la sociedad.

A nadie le hace bien el pleito, la denostación infundada o la división.

Mucho menos a un Sonora que desea ya cambios en quienes le gobiernan y no mas mentiras ni discursos vacíos.

Y si no lo creen, el 6 de junio la sociedad se los va a demostrar.

Comentarios: francisco@diariodelyaqui.mx