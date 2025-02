Cartera vencida en agua

Ante Paquita y Tongolele

Por: Gerardo Armenta

En Navojoa existe una cartera vencida en el pago de agua por mil millones de pesos que es producto de la morosidad de los usuarios del servicio. En términos coloquiales se diría con razón que esta cantidad no es cualquier cosa, sino todo lo contrario. Sobre tal entendido, la pregunta podría ser por qué se llegó a este nivel operativo en un organismo como es el que tiene que ver con el llamado vital líquido en la "Perla del Mayo".

La cartera vencida a que se alude comprende primero a usuarios incumplidos. Pero también existe administrativamente un apartado de cuentas incobrables. Hay de igual forma una relación de predios con doble contratación. Así fue la explicación proporcionada por Artidoro Lagarda Yescas, director general del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa.

El pago del agua casi siempre ha sido, cultural o prácticamente hablando, un problema serio. De una u otra forma, y por razones que no es fácil establecer del todo, pero que muchas veces tienen que ver con la insolvencia monetaria, lo cierto es que administrativa o políticamente se dejó correr este problema, el cual, no sólo existe hoy en Navojoa como uno de los grandes escollos administrativos o financieros de un buen número de municipios. Se volvió tan normal hablar o asumir este déficit que, por eso, en estas alturas en ninguna parte se asustan al comentar los pormenores de la deuda significada por el no pago del agua.

No puede ignorarse que el agua tiene un gran valor social, dicho sea, sin implicaciones de politiquería o intereses partidistas. Existen muchísimos sectores de población que no pueden sufragar con mínima holgura el costo del cobro correspondiente. Otros más se han declarado en franca incompetencia para cumplir esa obligación. Entonces no debe ser fácil del todo equilibrar cuentas que, como en el caso de Navojoa, notifican una cartera vencida tan abultada como la propia del agua.

Por lo visto, hay afanes para, por lo menos en la medida de lo posible, modificar el esquema bajo el cual está funcionando el servicio respectivo en la "Perla del Mayo". En este sentido, Lagarda Yescas dijo que se está haciendo un trabajo para depurar usuarios con el fin de tener una cartera de trabajo más real. También señaló que se busca abatir el registro de los morosos que eluden pagar el suministro de agua. Tal es la situación, entonces, qué registra en Navojoa la prestación de un servicio tan eminente o de primer orden como el que se comenta.

Procede subrayar, por otra parte, que no sólo el medio artístico de este país está de luto por el fallecimiento de "Paquita la del Barrio" y "Tongolele". El pesar es generalizado. Cada quien en lo suyo, Francisca Viveros Barrada al igual que Yolanda Yvonne Montes Farrington, fueron reconocidas por la excelencia artística que les distinguió. La primera de ellas fue "la voz que desafió al machismo", una singularidad o reconocimiento sin duda muy a tono con la interpretación musical de "Paquita la del Barrio". Por su lado, "Tongolele" fue reconocida siempre como una de las más destacadas personalidades o figuras de la llamada Época de Oro del cine nacional. En realidad, bastaba sólo con verla para prendarse de su belleza.

Las canciones interpretadas por "Paquita la del Barrio" se hicieron leyenda por el modo en que reflejaron la que puede ser una cierta crudeza propia de las relaciones amorosas propiciada por la actitud masculina. Los títulos de la mayoría de esas melodías lo explican todo sin mayores dificultades. He aquí algunos: "Rata de dos patas", "Tres veces te engañé", "Me saludas a la tuya", "Cheque en blanco". Una taquería en la Ciudad de México, propiedad de su familia, se llama "Me estás oyendo inútil". No en balde al paso del tiempo se le llegó a reconocer como "ícono del despecho" por el curioso o agresivo tenor de las canciones que interpretaba, casi ninguna sin relación con el amor color de rosa como estandarte. "Tres veces te engañé" es una melodía sensacional por el modo en que pisotea al machismo. Descanse en paz "Paquita la del Barrio".

"Tongolele" fue una artista impresionante. Bailarina. Nacida en Estados Unidos, falleció a los 93 años de edad. La descripción de su belleza siempre pareció literaria, aunque obviamente fue tremendamente real. La distinguía un mechón de cabello blanco. Sus ojos eran francamente espectaculares por el color que solía distinguirlos entre verde, azul y violeta. ¿Se imagina? Fue siempre dueña de un físico impresionante. Y si ha de juzgarse por las entrevistas que concedía, fue también una mujer muy amable y cordial. Descanse en paz "Tongolele".

armentabalderramagerardo@gmail.com