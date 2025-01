La carretera no tiene las medidas que exige al respecto la Secretaría de comunicaciones y Transportes

Por: Gerardo Armenta

La carretera Navojoa-Tesia necesita con urgencia tanto por igual una ampliación, como una rehabilitación en lo que serían trabajos que oficialmente no han generado el menor interés por llevarlos a cabo. Sabe qué estará esperando la instancia gubernamental respectiva, para ejercer allí esa clase de obras. Se trata de una indolencia oficial que en cualquier momento puede conducir a hechos verdaderamente lamentables.

No en balde los accidentes han aumentado significativamente en esa carretera. ¿Qué es lo que se espera, entonces, para hacer algo? ¿Acaso el fin del mundo o algo parecido? Aunque puede que en esta última circunstancia ya sea demasiado tarde para intentar una solución. Allí diariamente se registra una circulación vehicular de gran densidad. Transitan muchos vehículos pequeños y grandes: carros, "troques", motocicletas, bicicletas y carretas.

Por lo visto, debe ser una aventura "peliculesca" (con sus riesgos y todo) circular por tal carretera. Pero en principio hay que advertir que se trata de una rúa muy angosta, con baches, sin suficiente alumbrado y poca señalización. ¿De qué estamos hablando? ¿De algo fantasioso o ficción pura? ¿Es realmente posible que, hoy por hoy, en el ámbito de una presuntuosa modernidad, exista una carretera con esas peligrosas características? Pues sí. El hecho resulta radical y enteramente posible. El problema del problema es que esa carretera tiene esas mismas características (acentuadas) desde hace ya buen tiempo.

Debe reconocerse que el activista social Leonardo Pacheco Aguirre se ha dedicado desde hace tiempo a subrayar el evidente mal estado en que se encuentra la carretera Navojoa-Tesia. Su labor en esa tarea ha sido (y es) incansable y meritoria. Pero también es hora de señalar que no ha encontrado mayor eco en la instancia gubernamental que debería atender (con carácter de urgente) la situación que Pacheco Aguirre describe cada cierto tiempo, sin duda con el ánimo de que una bondadosa autoridad se digne tomar cartas en el asunto, lo que ya es hora de que ocurra.

Algunos otros datos sobre el problema son los siguientes: la carretera Navojoa-Tesia no tiene las medidas que exige al respecto la Secretaría de comunicaciones y Transportes, por lo que se requiere una ampliación a por lo menos nueve metros. Hay tramos en los que prácticamente se tiene que invadir el carril contrario. La anchura de la carretera no llega ni a siete metros. Las Comisarías de Tesia y Camoa tienen diversas comunidades, cuya población en conjunto suma por lo menos 10 mil personas con necesidades y demandas que deben ser atendidas, empezando con la compostura de la carretera. ¿Cuándo sucederá el milagro? Tal es la pregunta.

Abordemos un tema de carácter político para no perder costumbre. Tiene que ver con el proceso de afiliación que llevará a cabo Morena en Huatabampo. Su propósito se encamina a registrar como militantes a ocho mil personas más. Esta acción obedece a un propósito muy directo y entendible: Hay que seguir fortaleciendo al partido. Así lo dijo Antonio Estrella Gutiérrez, dirigente municipal morenista.

En realidad, se trata de un programa de reafiliación y afiliación que Morena llevará a cabo durante el presente año. El propósito no se antoja tan ambicioso. Sin duda resultaría así para otro partido. Por ejemplo, en el PRI y el PAN hace tiempo que no se habla de un tema como el de la afiliación y menos del propio de la reafiliación. Los demás partidos existentes están o deben estar en las mismas.

No deja de ser curioso que, en un medio político tan agitado como el existente en el país, poco o nada se hable precisamente de un tema como el que se apunta. Lo propio sería que, cada cierto tiempo, los partidos políticos recordaran la importancia de convocar a nuevos militantes y asegurar la permanencia de los que ya tienen. Como queda dicho, esta rutina casi no se ejerce en lo que es algo que resulta inexplicable, por decir lo menos. Bien a bien se ignora cuál es la membresía real de casi todos los partidos políticos existentes. No debería ser así.

Sin embargo, la realidad en este sentido es tal y por eso cabe suponer que, alguna porción de los malos tiempos por los que hoy por hoy atraviesan los partidos políticos en conjunto, se debe precisamente al descuido de una tarea como la que se comenta. Una labor que Morena, en su etapa de gloria y esplendor, no olvida, sino que ha resuelto llevarla a cabo con toda formalidad. Es obvio que los demás partidos tendrían que ejercer un esfuerzo similar. Quizá así podrían remontar el inmovilismo que esencialmente hoy hacen notar en grave perjuicio de su proyección.

