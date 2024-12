Cambio en el PRI estatal

Rogelio Díaz Brown renunció el martes a la dirigencia estatal del PRI. Con gran rapidez institucional, al día siguiente se formalizó el relevo en ese cargo partidista: Guadalupe Soto Holguín asumió el mando del tricolor en la Entidad. En la víspera nadie previó, por lo menos en público, estos tronantes cambios en el mando priísta sonorense.

Todos los partidos políticos son muy libres para asumir las decisiones internas que más les convengan. Es tan obvia esta premisa que no ameritaría mayores consideraciones. Sin embargo, no deja de llamar un tanto la atención la intempestiva renuncia de Díaz Brown como dirigente priísta estatal. En la víspera o antevíspera de que se produjera esa decisión, no se supo mayor cosa de lo que vendría en relación con los cambios en la cúpula tricolor de la Entidad.

Cabe reconocer que antes las cosas en ese ámbito partidista no solían ser así. Hoy todo fue prácticamente de un día para otro. Lo que se comenta puede tener un significado o carecer totalmente de alguno. El PRI en Sonora debe tener otras muchas y más significativas preocupaciones que un cambio en su estructura de mando al más alto nivel. Pero insístase: no deja de llamar la atención la renuncia de Díaz Brown, la que, incluso, formalizó e hizo pública a través de una carta. Los modos priístas convencionales no eran así.

El caso es que rápidamente se materializó el relevo en el mando priísta estatal. Así hay que asumir el arribo de Guadalupe (Lupita) Soto Holguín como dirigente de ese partido en la Entidad. La decisión se advierte muy propia o pertinente. Es saludable que la mujer en términos generales arribe a cargos políticos de ese nivel. Sin embargo, es claro que no le aguarda una tarea risueña o llevadera.

Bien se sabe, porque no es ningún secreto, que PRI sonorense enfrenta hoy por hoy una particular situación grandemente adversa. Nadie descubre el café instantáneo con una afirmación de esta naturaleza. La adversa situación priísta es general en todo el país. En lo dicho: nada de esto es mayor novedad. Al paso de los días se ha venido remarcando tal situación. En Sonora hace ya buen tiempo que el quehacer priísta dejó de llevarse a cabo con una mínima formalidad.

No en balde las historias o las leyendas urbanas cuentan que, por ejemplo, los comités municipales del tricolor están prácticamente cerrados, y que sólo abren sus puertas por allá cada caída de casa. Parecería dramático o exagerado plantear las cosas de esta manera, y máxime en tratándose de un partido político que figura como hacedor de una buena parte de la historia del país. Tal llegó a ser la importancia de este organismo partidista que asumió la herencia revolucionaria existente en el devenir nacional.

De este modo, Lupita Soto Holguín dijo al asumir el mando priísta en la Entidad: "Hoy acepto uno de los retos más importantes en mi vida". Sin duda debe ser así habida cuenta de la situación política general que existe hoy la Entidad, una situación en la que el PRI se encuentra en franca desventaja frente a sus adversarios. Esta es la situación que prevalece y nadie en el ámbito priísta hará bien negándola.

Llama la atención en este contexto un señalamiento de Lupita Soto al asumir el mando de su partido en el Estado. Dijo: "En el PRI volveremos a escuchar para volver a conectar con los valores sonorenses". Y añadió: "Trabajaremos con integridad y disciplina para recuperar el respeto y la confianza de la sociedad". Definió: "Uniremos a la militancia para volver a crecer como la mejor opción política en Sonora".

Planteamientos como los anteriores llaman por fuerza la atención. No hay en su hechura ni fantasías ni estridencias. Al contrario, con una gran sencillez conceptual, ponen de manifiesto que un partido como el PRI puede tener plena conciencia de la situación por la que atraviesa, sin perderse en fantasías o ilusiones tronantes que ya no tienen sentido ni razón de ser. Los de hoy son tiempos políticos que no se relacionan con aquellos en los que el hacer priísta fue único o absoluto.

Así fueron las cosas. Hoy es otro devenir, singularizado por la presencia de partidos políticos que desplazaron a los que, como el PRI y el PAN, dominaron largamente el escenario respectivo. En este tránsito al PRD le fue la vida. Con eso pudiera quedar dicho todo.

