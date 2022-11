Cámaras de la Contraloría

Así como se critican muchas acciones del Gobierno, también es bueno visualizar que hay funcionarios dispuestos a hacer las cosas bien. Ayer nos enteramos, por ejemplo, que el contralor general del Estado, Guillermo Noriega Esparza, entregó a la Secretaría del Trabajo un equipo de 12 cámaras de videograbación que serán utilizadas por personal de inspección y verificación. El área de la justicia laboral ha sido por años un talón de Aquiles para los gobiernos. Y es que las injusticias cometidas contra los trabajadores o contra las empresas, regularmente están precedidas de un entorno de corrupción de la que ni siquiera los nuevos tiempos han terminado por desaparecerla. Con visitas inesperadas a algunas dependencias de Gobierno en las que se pueden presentar problemas de chantajes, extorsiones y malos manejos, Noriega Esparza ha marcado un precedente, pues nunca en la historia de esa dependencia se había hecho una labor de esas dimensiones. Por eso, el hecho de que se dote de cámaras a cierto personal para detectar posibles anomalías, significa que este Contralor sí desea hacer mejores cosas que sus antecesores. Y eso es lo que busca la sociedad, una transformación real, de hecho, no de discursos. Según las notas periodísticas, ante la presencia del presidente del Colegio de Notarios del Estado de Sonora, Julio Rascón Soria, el titular de la Secretaría del Trabajo reconoció que este instrumento tecnológico permitirá combatir las malas prácticas de las personas servidoras públicas que serán al grabadas durante sus visitas a los establecimientos. "Tenemos la instrucción del gobernador Alfonso Durazo de combatir la corrupción, porque estos actos han provocado una gran afectación a las empresas sonorenses y, por ende, a la economía estatal y este equipo de cámaras contribuirá a ello de manera importante", aseguró. Habremos de confiar en que los funcionarios estatales como Noriega Esparza y el Secretario del Trabajo, Francisco Vázquez Valencia, están haciendo estas labores con miras a desterrar prácticas que no solamente afectan en lo económico sino que también socavan la calidad moral de una sociedad que a veces pareciera tomar rumbos decadentes pero que aún es posible salvar. Es tiempo ya de que del discurso se pase a las acciones sobre eso que proclaman de las bondades de la 4T, pues mucha gente confió en ellas y ahora quiere verlas concretarse porque si no pasa de las palabras huecas, la decepción será mayúscula. Hay esperanza en que funcionarios como Noriega Esparza, quien siempre se ha distinguido por ser congruente entre sus dichos y acciones, en lo privado y ahora en lo público, realmente logren concretar políticas y procesos transparentes, ejecutados con mucha probidad e integridad para que tengamos también una sociedad diferente, alejada de corruptelas y prácticas dañinas. Según el Contralor, estas medidas puestas en operación este miércoles, son parte del llamado Régimen Especial de Control de Riesgos de Corrupción para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado. De esa manera, explicó, las actuaciones de inspección, verificación o vigilancia de inspectores de la Secretaría del Trabajo serán videograbadas y, en caso de detectar presuntas irregularidades, la Secretaría de la Contraloría tendrá a su cargo la investigación, sustanciación y, cuando corresponda, la resolución de procedimientos administrativos en términos de la ley. Lo mejor de todo será que los inspectores serán monitoreados desde el Centro de Control de la Contraloría, por lo cual cualquiera de ellos que desee apartarse de la legalidad, de inmediato será detectado y eso evitará la consumación de episodios irregulares o corruptos. Para Noriega Esparza, "el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 establece entre uno de sus ejes un Gobierno transparente, digital, eficiente, que incluye, dentro de sus objetivos, atender la necesidad social de construir un Gobierno en el que impere la ética e integridad en el ejercicio del servicio público". Bien por el Contralor. Esperamos que esas acciones se extiendan a muchas otras áreas del Gobierno estatal y pronto podamos levantar la bandera blanca de una Entidad sin corrupción. Sonora se lo merece. Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com