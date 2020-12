Cachetada con guante blanco

Por: Jesús Huerta Suárez

—"Esta Navidad no será Navidad. Solo un día veinticuatro, de esos que se repiten cada mes" ...dijo alguien por ahí, y muchos lo secundaron.

Y es que, nadie lo puede negar, el año 2020 está cerrando con broche de oro; con sprint; se puede decir que le metió turbo a los problemas, así que ya lo sabemos, esta será una Navidad como nunca...con ausencias muy sentidas, a distancia de los seres más queridos, con sonrisas en los labios pero que no se pueden ver; con miedo al año que pronto comenzará, con los bolsillos casi vacíos y con las cifras de contagiaos y decesos creciendo en todos lados, todo eso, más los pesares que le quieras agregar, como la violencia, la sequía, los políticos sosos, aumentos en todo y muchas otras cosas que están haciendo que muchos estén tristes y agobiados, y con justa razón, ¡esto luce color de hormiga!, pero, precisamente por eso tenemos que hacer algo para salvar la Navidad, y no solo eso, tenemos que enfocarnos en qué es lo que necesitamos hacer para dejar de sufrir y para ver el mundo y nuestra vida con nuevos ojos. Lo contrario sería dejarse derrotar; perder la batalla contra las cosas de la vida... nadie nos prometió un jardín de rosas, se trata del peligro de estar vivos, como dice el buen Charly García. Esto es lo que tenemos, pero no lo que merecemos o, al menos, es lo que necesitamos.

Entonces, siendo objetivos y sin sueños de opio, ni filias ni fobias, vayámonos al significado del término Navidad: es el nacimiento de Jesucristo para los cristianos, pero igual podemos tomarlo meramente como su significado etimológico que es el nacimiento. ¿Nacimiento de qué o qué? De lo que nosotros queramos. Puede ser del nacimiento de la convicción de ser mejores personas y de servir a los demás; de que nazcan en nosotros de nuevo las ilusiones que de niños nos cargaron. Podemos hacer de la Navidad el origen de propósitos de crecimiento integral de nuestra persona y de muchas áreas verdes.

Esta Navidad puede ser nuestra iniciación a la humildad; el comenzar a dar buenos ejemplos como buenos ciudadanos; a cuidar nuestra salud a costa de sacrificar cosas que nos gustan demasiado. También podemos hacer de la Navidad una hoguera que encienda el amor por el conocimiento y la empatía...

Démosle una cachetada con guante blanco al 2020 y salvemos la Navidad, que muy pronto otro año va a comenzar.

