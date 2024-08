Búsqueda de un cronista parquímetros en Navojoa

En Navojoa siguen a la búsqueda de un cronista municipal. Por lo menos esto es lo que cabría suponer en otro vistazo sobre el asunto que se ha abordado aquí mismo en varias ocasiones. La intención a la que se alude se ha venido explorando desde tiempo atrás en el ámbito del Gobierno Municipal. Pero nunca habían surgido evidencias concretas o tan a la mano en cuanto a que oficialmente se estuviera en realidad trabajando ya en el sentido que se plantea.

Sin embargo, hoy parecería que las cosas al respecto empiezan a tomar forma muy concreta. En efecto, tal es un tema abordado en este espacio periodístico. Ha sido así por los mismos comentarios que se obtienen en reciprocidad por parte de la propia lectoría. No puede negarse que la que se menciona es una cuestión de razonable interés público, por lo que debe importar que su valoración oficial ocurra precisamente en estos términos.

Así parecería que ha empezado a suceder. Puede suponerse de esta manera porque el Cabildo de Navojoa votó un acuerdo unánime para poner en marcha las tareas que deban cumplirse frente a la designación de un cronista municipal. Para ello se llevará a cabo un proceso que iniciaría con una convocatoria necesariamente pública y sujeta a los ordenamientos oficiales que procedan No debe ser el fin del mundo (o algo que se le parezca) organizar y realizar un procedimiento de esa naturaleza.

En el contexto de esta situación, se ha ratificado el hecho de que Navojoa lleva ya más de seis años sin contar en su organigrama con la figura de un cronista municipal. Esta carencia podría estar en camino de subsanarse según los últimos trascendidos al respecto, todos favorables a la concreción del proyecto. El regidor navojoense Guillermo Ruiz Campoy señaló que es obligación de los Ayuntamientos tener cronista, es decir, alguien que lleve el recuento de la historia local y la pueda dar a conocer. La descripción es más que atinada. Habrá que esperar los pasos pertinentes que sirvan para llevarla a la práctica.

De repente parecería que en Navojoa se multiplican los temas que interesan sobremanera a la ciudadanía como es preciso que suceda habitual o cotidianamente. En un cuadro así no sólo entran a comentario ciudadano los clásicos señalamientos que tienen que ver con los servicios públicos de primer orden. Puestos en esta sintonía, acaso proceda decir que los grandes temas citadinos o comunitarios como el agua, el pavimento y los baches, el alumbrado y la seguridad pública, sin estar necesariamente en las dulzuras de la excelencia o el beneplácito público, por lo menos están allí, lo que es ya en principio una ventaja apreciable y que es propio reconocer en lo que vale y significa en el contexto navojoense.

Otro problema que nunca ha alcanzado el nivel de los anteriores, porque simplemente su naturaleza es muy distinta y obedece por ello a otra percepción o necesidad pública, es el que tiene que ver con los parquímetros existentes básicamente en el centro o primer cuadro de Navojoa. Ocurre que ha vencido la concesión del Patronato que administra los parquímetros de la ciudad. Y por lo visto existen dos posibilidades al respecto: renovar o finiquitar esa concesión operó a lo largo de los primeros 15 años de parquímetros en la "Perla del Mayo".

Y lo que normalmente tendría que ser una especie de beneplácito público por la existencia de ese servicio, de suyo a menudo no suele ser así. Al contrario, con extrema frecuencia es posible saber de muestras de inconformidad por la operación de estos aparatos. Las cosas al respecto nunca han llegado a ningún extremo, pero sí han ocurrido actitudes en ese sentido, en lo que quizá debe ser algo que no es fácil evitar en un esquema de servicio como el que se comenta. Un servicio que no es gratuito, hay que decirlo, sino que hay que pagar por recibirlo.

El caso es que, al terminar la concesión en favor del Patronato de Parquímetros, y ante la posibilidad que existe de renovar o cancelar su vigencia, un trámite que por lo visto tendrá que ejercer el Cabildo local, ha surgido también la posibilidad de que se tome en cuenta el parecer que al respecto podría tener (y que sin duda tiene) la ciudadanía navojoense. He aquí una idea que no suena mal. Al parecer existe en la ciudad una corriente de opinión pública que postula la inutilidad del funcionamiento de los parquímetros. Cuestión de que las cosas al respecto se pongan en claro.

armentabalderramagerardo@gmail.com