Bivol, nuevo rey de los pesos Semicompletos

Aunque parecía que Beterbiev retendría el título, la realidad fue que su contrincante le pegó tremenda "bailada" en Arabua Saudita

Por: Miguel Cebreros Cervantes

Así como lo explicó en la conferencia de prensa, previa al combate, hizo la pelea el ruso Dmitry Bivol frente a su compatriota Artur Beterbiev y le ganó una decisión mayoritaria, para convertirse de nuevo en el campeón mundial indiscutido de peso Semicompleto, el pasado sábado en Riad, Arabia Saudita. Bivol envolvió en su mejor boxeo a Beterbiev con golpes poderosos con ambos puños para sumar los puntos necesarios para derrotarlo inobjetablemente, cumpliendo su promesa de que se vengaría de aquella derrota que le propinó su adversario hace algunos meses y lo despojó del cinturón, el cual ya tiene en su poder... Fue una gran pelea, pues Beterbiev tuvo algunos rounds que ganó ampliamente, pero Bivol, con su gran rapidez en el cuadrilátero y su venenoso jab de izquierda que nunca pudo evitar el ahora excampeón, pues el triunfador cerró muy fuerte, golpeando a Artur a las zonas blandas y con derechazos al rostro que, en ocasiones tambalearon a Beterbiev... Por supuesto, no se podría descartar un tercer duelo, porque no crea usted que Bivol salió limpio de su rostro, ya que fue cortado de un párpado, pero eso no fue suficiente como para darle la victoria a Artur, pero sí ambos se ponen de acuerdo y el exmonarca se anima a enfrentarse a su compatriota, el Consejo Mundial de Boxeo aceptaría, ya que el presidente del máximo organismo, hizo acto de presencia y en sus declaraciones al final del combate, señaló que estaría de acuerdo, porque van 1-1 y en un tercer enfrentamiento se definiría quién es el mejor, porque las dos peleas que han sostenido han sido muy equilibradas, aunque los jueces han estado muy atinados en sus decisiones, en las dos batallas sostenidas... Tanto Bivol, como Beterbiev, han estado de acuerdo en lo que los jueces han dictaminado. El nuevo titular de los semipesados no ha escuchado que Artur desee un tercer combate, "pero si me lo pide, acepto, siempre y cuando las condiciones económicas me sean favorables", dijo Bivol, quien se mostró feliz por haber recuperado el cinturón y de paso le quitó lo invicto al que ha sido un difícil contrincante en dos ocasiones. Vamos a ver, si más adelante se concreta un tercer duelo entre estos dos grandes del boxeo actual en el mundo... Mientras tanto, muy comentada ha sido la reunión de leyendas del beisbol amateur que se llevó a cabo el pasado sábado y la cual fue organizada por Germán Velderrain y demás miembros de la Asociación que lleva merecidamente el nombre de Rigoberto Lizárraga, una persona que dejó huella en primera fuerza dirigiendo equipos en los años 50 en adelante, hasta lograr su retiro, en la que hoy es Unidad "Ramón Cebreros Ávila"... El caso es que Rigo, se ve en forma estupenda a los 95 años de edad. Qué bueno que tengamos Rigo para rato... La asistencia a este convivio fue de gran relevancia, con personalidades muy conocidas y queridas, en nuestra región y que han hecho mucho por el rey de los deportes, así como por el softbol, poniendo el nombre de Ciudad Obregón en lo más alto del globo terráqueo. Me refiero a los amigos Héctor Barnetche, Guillermo Kuraica, José María Parada Almada, el mismo Germán Velderrain y tantos otros, que han luchado y siguen colaborando para difundir aún más el deporte, como fueron esos gloriosos años del beisbol amateur, así como del softbol en los años 70 y 80 el Panamericano de la pelota blanda que se efectuó en el "TOG", las figuras del softbol nacional que nos visitaron como Tito Florencia que logró traer el entusiasta Héctor Barnetche para que diera clínicas, etc., etc... Todas esas personas que están siendo homenajeadas, merecen que las recuerden y ese esfuerzo lo está haciendo un ser humano muy querido y admirado por toda la "raza": Germán Velderrain y amigos entrañables. Ojalá y las autoridades se unieran a esta labor tan positiva que está haciendo la Asociación "Rigoberto Lizárraga"... Bueno, fue un exitazo lo del pasado sábado y unas semanas más, quizá en abril, vendrá otra gran entrega de reconocimientos y para ello, ya se empieza a trabajar en ello. Estén pendientes... Hasta de Los Mochis hicieron el viaje varios amigos que son de Obregón, pero que ahora radican en la cañera ciudad, para estar presentes en el convivio del sábado, invitados por Germán Velderrain y demás personal encargado de colaborar en que todo resulte de maravilla, como asì sucedió y el DIARIO dio a conocer todo en su Sección Deportiva, editada por mi gran cuate, Joel Luna... Gusto especial me dio, al ver en el agasajo a Cleto Godínez, a quien le di un fuerte abrazo y con quien he llevado una gran amistad, además, fuimos vecinos. Cleto fue hermano de Chano Godínez, quien fuera receptor de los Yaquis... I´ll see you later!