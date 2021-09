Bienvenido al Gobierno de Sonora, Alfonso Durazo Montaño

Alfonso Durazo Montaño es el gobernador número 42 de , este noble Estado con gente muy valiosa que ha sufrido por años el sometimiento de las mafias del poder que ya todos conocemos. Estado que ha sido ultrajado sin pudor alguno por familias muy conocidas que solo se han dedicado a robar y corromperlo todo a su paso, ya sea desde el PRI, el PAN y demás cómplices gansteriles. Sonora es el clásico ejemplo de lo que pasa en México: a pesar de ser un gran Estado territorialmente hablando, rico en recursos de todo tipo, con kilómetros de costas y de fronteras con EEUU y el Mar de Cortés, sierras, valles y mesetas, pero estamos estancados. No ha habido Gobierno capaz y honesto que tenga una verdadera visión de estado y con el conocimiento necesario para generar prosperidad para la mayoría. Aquí, cada día estamos peor en todos los aspectos: economía, corrupción, impunidad, violencia, adicciones, desaparición de personas, feminicidios y la infraestructura urbana se encuentra en pésimas condiciones en todo el Estado. Todos lo sabemos, por eso me llama la atención que, aún, si don Alfonso trajera un súper gabinete de Gobierno, hartas estrategias, capacidades, aptitudes, honestidad, trabajo incansable, aun así se las verían negras para sacar adelante a Sonora, pero te encuentras que le dio trabajo a cada personaje que estoy seguro no le van a servir de mucho, y no solo eso, le estorbarán. Al tiempo.

Luego, ¿Cómo es posible que para el área más frágil y delicada, la seguridad pública, haya puesto a una persona con estudios en Ciencias de la Comunicación? Está bien que los comunicólogos seamos versátiles, pero ¿tanto así? Lo que sí sé es que María Dolores del Río es una mujer astuta y si aceptó el puesto es porque de seguro sabrá cómo entrarle al tema. No creo que haya aceptado nomás porque no le quedaba de otra. No creo que sea tan superficial, pero ¿en qué cabeza cabe que tenga ella el perfil idóneo? En la del gobernador.