Avanzan Guerreros de Oaxaca

Bueno, al eliminar los Guerreros de Oaxaca a los Conspiradores de Querétaro, prácticamente serán los rivales de sus "hermanos" Diablos Rojos del México, en la serie por el título de zona, ya que todo parece indicar que los escarlatas tienen contra la pared a los Leones de Yucatán, con 3-0. Por cierto, los Guerreros ganaron el partido decisivo 7-6, anotando una carrera en el noveno inning, dejando regados en el terreno a los visitantes Conspiradores de Querétaro...Así que, poco a poco, la temporada veraniega está por terminar su actividad en 2024, con una serie de playoffs que trae enredado a todo mundo, tratando de alargar más el calendario. Mientras tanto, la Liga de México (antes Mexicana del Pacífico), está por iniciar su pretemporada, en los primeros días de septiembre, por lo que hay una gran expectación por ver el inicio de la invernal costeña, en su edición 80 con la presencia de jugadores de gran cartel y como cereza del pastel, nada menos que la Serie del Caribe, con un invitado especial: JAPÓN, quien actualmente es el campeón del CLÁSICO MUNDIAL, al derrotar en marzo de 2023, a Estados Unidos, en la Gran Final, con todo y sus estrellas, incluyendo a Shohei Ohtani. el artífice de los Dodgers... La Gran Carpa también ya está en la recta final de su calendario regular, pues le restan sólo 34 juegos y luego viene la postemporada, empezando en octubre y todo culmina con la Serie Mundial, en los primeros días de noviembre. ¿Quiénes serán los protagonistas? Buena pregunta para la fanaticada al rey de los deportes... Tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, los equipos que están liderando en las distintas divisiones, la situación está muy apretada, porque hay varios equipos que, aparte de que tienen algunas escuadras la oportunidad de conquistar la División, también pueden acceder a la postemporada como equipo comodín... De manera que nada se puede predecir, en Divisiones tan cerradas como la oeste de la nacional y en la este de la americana, en donde los Orioles y los Yanquis, están verdaderamente en una lucha sin cuartel y un tercero, (Medias Rojas de Boston), están metidos también por el comodín, al igual que Dodgers, Padres de San Diego y D-backs de Arizona e incluso los Gigantes de San Francisco... El caso es que se puso buena la situación en las Mayores. Así que mejor esperemos, porque puede haber sorpresas, buenas para unos y dolorosas para otros, seguidores de los equipos de las Mayores. De todo hay en la "viña del señor" ...En otro orden de ideas, me comentaba el buen amigo Ray Domínguez, presidente de la Liga Master Oro 60 años y más, de la Inter-Clubes de la Amistad, que él empezó a jugar a los 15 años en primera fuerza y lo hizo con el recién homenajeado Rigoberto Lizárraga Arellano, cuando éste dirigía al equipo de sus amores, la FEFSA, en 1976... Añadió Ray, que Rigo, fue su primer mánager en su destacada carrera como serpentinero, obteniendo su primera victoria, debutando en el fuerte beisbol, derrotando al trabuco de la Carta Blanca y de paso, lo blanqueó 11-0. La verdad, fue toda una hazaña, la que realizó mi estimado Ray, ahora convertido en un destacado promotor del beisbol veterano de la Inter Clubes de la Amistad, cuya Unidad Deportiva "Ramón Cebreros Ávila", está ubicada atrás del Panteón del Carmen... En ese primer triunfo de Domínguez, a tan corta edad, una marca en Cd. Obregón y a nivel Estado, quizá, porque me consta, era demasiado fuerte (la primera fuerza de casa) con peloteros, algunos de ellos, que ya habían pasado por el profesionalismo... Detalló con orgullo, Ray, que su receptor en ese histórico cotejo, fue Servando Pablos y como contrincante en la lomita de pitcheo, fue nada menos que mi amigo Chuy Valencia, en su apogeo, papá del jonronero "Chapis" Valencia (héroe de los Yaquis) ... He aquí, el line-up que utilizó la leyenda Rigoberto Lizárraga Arellano en ese primer éxito de Ray, como lanzador: Armando Díaz, ss; Juan de Dios Gastélum, 2b; Elizondo "Piedritas" López, lf; Arsenio Hurtado, 1b; "Chalo" López, Cf; "Gato" Cervantes, Rf; Servando Pablos, c; Texano Rivera, 3b; BD José López y el histórico Ray Domínguez, pitcher zurdo. El mánager del equipo Carta Blanca, era en ese partido contra la FEFSA, otro gran cuate que se nos adelantó el camino, el "Güilo" Vidal. También dirigió al equipo de la Comisión Federal de Electricidad, en donde él prestaba sus servicios. Este conjunto que comandaba Vidal, contaba, con estupendos bateadores de largo alcance. Era una novena que siempre figuraba en los primeros lugares de la tabla. También ganarles a Cócorit, a Esperanza, ente otros, era un lío, razón por lo que al Deportivo "AO", asistían domingo a domingo más de 1,500 a 2,000, personas a presenciar los juegos, porque todo era familiar...I`ll see you later