Atrapados en las promesas políticas

Pero eso no es lo complicado, sino que conforme avanza el tiempo del ejercicio público de seis o tres años, lo recibido y lo planteado como solución con bastante entusiasmo por los prospectos a representantes populares, no vaya teniendo la respuesta indicada en su momento al solicitar la confianza ciudadana.

Eso es lo que hace que mucho de lo que se está recibiendo en cada platica o en cada evento, no sea del todo creíble porque ya han pasado bastantes prospectos a un cargo público y lo dicho al hecho, se ha manifestado muy real, porque nunca se llevó como se dijo y poco se pudo hacer en los compromisos adquiridos que ya al concluir la gestión, es menos posible.

Cuenta bastante en el ánimo de la sociedad, que lo que se diga como propósito de solucionar al llegar al cargo público, este dentro de lo que son las necesidades adquiridas porque muchas de ellas tienen la recomendación de prioridad.

Porque el tiempo ha demostrado que es otra la dinámica que se presenta ya estando al frente de la responsabilidad pública y lo que era sencillo de solucionar en el discurso se volvió complicado al querer resolverlo y así ha sido y otros quedan pendientes para cuando exista presupuesto.

Pero también es entendible que todo lo que se plantea por parte de la sociedad se realizará, porque existen algunos pendientes no de resolución en el corto y mediano plazo, pero sí es posible sentar las bases para que esto se lleve a cabo.

Lo más importante de ello, es que dentro del proceso de planeación se establezca lo que vendrá a ser el proceso de mejoramiento de la sociedad sonorense para que pueda tomar el camino de la prosperidad y esto solo se realizará cuando los programas de gobierno vayan alineados a las demandas ciudadanas.

Este periodo de gobierno por venir en Sonora en estado y sus municipios, será totalmente diferente a los que ya se vivieron anteriormente, porque les tocará buscar y aplicar soluciones a los problemas económicos y sociales que se viven con la pandemia, que no son pocos.

Donde por principio considerar la situación de las tesorerías estatales y municipales para poder impulsarlo, debe de ser el desarrollo económico y social del estado, en todas sus actividades, considerando de manera puntual, que los sectores productivos requieren apoyo y atención inmediata para continuar en la generación de economía en el estado.

Es por ello que Sonora y sus regiones requieren atención prioritaria, con el objetivo de aprovechar todo el potencial que se tiene como estado y lograr que las condiciones económicas cambien, porque, aunque no se diga de viva voz que hay problemas, estos están en cada actividad a la espera de recibir soluciones.

La vida económica del estado depende de los sonorenses, pero es muy importante el trabajo que se realice por parte de sociedad y gobierno, porque es la única forma de alcanzar la prosperidad, porque es muy difícil que a través del tiempo y los tiempos electorales la sociedad se quede siempre atrapada en las promesas.

DEL ESCRITORIO

Cuando se trata de realizar acciones preventivas, que beneficiarán a la sociedad, es muy importante que ya estén en proceso de atención y búsqueda de solución como viene a ser la situación crítica que se está presentando con el agua en diferentes regiones del estado y del país, donde la sobreexplotación y contaminación y mal uso de fuentes de agua, hacen que el futuro se vea crítico y hay que actuar ahora que se tiene agua, no cuando no exista... Se siente que el incremento de los precios en la canasta básica ha aumentado en 6.1% y esto no sucedía en el país desde hace 21 años y tampoco en ese tiempo había existido una pandemia y sus efectos como hoy, pero ojalá y este nivel inflacionario disminuya para bien de la economía de todos... Una modalidad financiera que cada vez está tomando mucha fuerza, es la que hoy se realiza por medio de la redes sociales, donde se puede lograr financiamiento sin mucha tramitología y también realizar inversiones en los diferentes mercados del mundo en los conceptos que mejor le interesen al inversor y esto viene a ponerle un ingrediente de ventaja a esta nueva forma personalizada de acceder a los servicios financieros, mas directa y ágil de los acostumbrado en la banca.