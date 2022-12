Atrapados en la localización de empresas

Pero este propósito, que viene a ser un compromiso de todo gobernante, en su diferente nivel, a veces tiene todas las partes integradas para lograrlo, y a veces no existen condiciones para hacerlo, porque en ocasiones no s suficiente la buena intención del gobernante, sino que todo debe de ser un plan de desarrollo industrial, donde estén integradas todas las piezas necesarias, que, además de todas esas necesidades, debe de existir la voluntad para lograrlo, porque muchas de las veces no será sencillo lograr la atracción de nuevas inversiones; siempre será más de un gobernante nacional e internacional que tenga el objetivo de atraer inversiones a su Estado o Municipio, no nada más es la anuencia local, sino también federal.

Y en muchas de las veces todo depende de la velocidad de respuesta gubernamental, de los tres niveles, para que una inversión o empresa llegue al Estado o Municipio; en muchas de las ocasiones, las nuevas inversiones quedan atrapadas en la burocracia gubernamental y en la falta de sinergia con la parte privada, que debe de formar parte de esa inversión.

Y ese ha sido el común denominador en tiempos de no pandemia o asuntos de geopolítica, que hacen que se propicie una re-localización de empresas como se ve en el horizonte mexicano que así puede ser.

Pero la clara desventaja de muchos estados y municipios del país es que no existe proyecto de atracción de empresas de forma completa, sino que la mayoría tiene todas las intenciones de hacerlo, lo que hace que las oportunidades de instalación de nuevas empresas se pierdan por esa falta de atención al objetivo de generar empleos y prosperidad para su sociedad. Porque entendido está que las condiciones para el establecimiento de nuevas empresas no están sujetas a los tiempos de Gobierno, sino a las necesidades de las empresas con la facilitación oficial.

Y puede que la inversión gestionada no alcance a realizarse plenamente en el periodo de Gobierno donde inició la gestión, pero quedará en el informe como un trabajo para su sociedad; que a veces se quisiera que la apertura se presentara en el periodo de Gobierno correspondiente, pero a veces no es así, pero mucho tiene que ver también el que el Estado esté preparado para recibir la inversión.

Pero para lograrlo se requiere tener debidamente integrado un plan de desarrollo económico con todos los componentes, que permitan que la inversión llegue, entendiendo que todos los estados del país y del extranjero están en el mismo propósito y el que presente mejor propuesta será el que logre atraer la mayor cantidad de empresas.

Y ojalá que los estados y municipios, que cuentan con todas las características necesarias para localizar y desarrollar empresas en su localidad, logren dinamizar sus procesos de atracción de inversiones, porque la experiencia indica que no son bastantes las inversiones que llegan solas a los estados y municipios, sino que hay que propiciar su llegada, donde el plan sea de ganar, ganar.