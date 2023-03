Ante una oportunidad histórica

Y continúan a la alza las tasas de interés, como una medida de política monetaria para detener la inflación y que puede ser efectiva, pero ahí no todos ganan porque el efecto negativo va directo a los acreditados bancarios que tienen montos por pagar en las diferentes instituciones y lo mismo le sucede a los gobiernos, que sin pedir créditos les sube su deuda...En análisis económico de algunas instituciones resultó que México, es uno de los países que se encuentra en mejores condiciones económicas que muchos de ellos y algunos de primer mundo después de haber pasado la pandemia y algo es por no haber recurrido al endeudamiento...Las desaladoras son una importante alternativa para la obtención de agua para consumo humano, pero hasta hoy el problema de los residuos de salmuera todavía son un problema no totalmente resuelto.