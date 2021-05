No es que me guste o no me guste la política, el caso es que nací y crecí en un ambiente político. Lo llevo en la sangre. Desde niño me sentí ese animal político que algunos llevamos dentro, y en cuanto entraba al vestíbulo de la casa de mis abuelos en Hermosillo, brillaban ante mí las paredes tapizadas con fotografías de mi abuelo con Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Ávila Camacho, Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz, sin faltar con Ernesto P. Uruchurtu, el "Regente de Hierro", como era conocido, con quien mi tío abuelo Gilberto Suárez trabajó durante algún tiempo en México, mientras que mi abuelo le administraba su rancho La Peaña en donde gozaba del monte y la flora.

Mi abuelo era normalista, pero también ocupó un peldaño en el Congreso del Estado y fue parte clave en el levantamiento en armas que terminó con el derrocamiento del gobernador Ramón Ramos Almada quien fue impuesto en Sonora por Elías Calles, y supe que el viejón se paseaba con José Vasconcelos y tomaban bacanora a toda hora y fue, precisamente, en una tertulia organizada en su honor que dijo aquella famosa cita de que "la civilización termina donde comienza la carne asada". Luego, mi tío abuelo Gilberto Suárez Arvizu, fue el primer candidato que tuvo el PAN en Sonora, en 1967, y ganó según cuentan, pero Faustino Félix Serna le robó el triunfo. Mi madre fue invitada a participar en varias planillas para regidora por su arrojo y espíritu de servicio. Mi hermano Ernesto ocupó cargo público con Adalberto Rosas, y yo mismo trabajé en el Ayuntamiento de Cajeme y el Congreso del Estado, además de haber participado en todas y cada una de las campañas por la presidencia de la República, gubernatura del Estado y Presidencia Municipal y algunas diputaciones locales y federales desde los 17 años a la fecha, en donde, por cierto solo he conseguido ser nominado como suplente de regidor, jajajajaja, en una planilla municipal porque no tengo padrino político, como se estila en este ambiente, y porque no soy lo suficientemente audaz para tener el dinero suficiente para invertir en la compra de puestos por lo redituable que suelen ser y que es lo que realmente mueve a la gran mayoría de las y los que participan en política partidista. No sé si antes fuera así, pero ahora lo es sin duda alguna. Los puestos políticos son comprados o representan el pago de cuotas de poder, amoríos, complicidades y, en raros casos, capacidad intelectual.