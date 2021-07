Amores que matan

La muerte ronda por todos lados y Cajeme, lógicamente, no se escapa de la mano de la huesuda. Es más, la muerte parece amar nuestra tierra tanto que aquí y allá se la lleva blandiendo su guadaña sin descanso alguno, mientras aquí estamos sin que nadie sepa ni cómo ni cuándo, pero a todos nos va tocar. Es este el destino que todos habremos de compartir: ricos, pobres, buenos, malos, hombres, mujeres, niños y ancianos; todos habremos de coincidir, al menos por primera vez, en algo. Es en este acontecimiento en donde todas y cada una de las existencias terminan, pero esto no es nada nuevo, lo sabemos desde hace cientos de miles de años, pero aun así, la muerte sigue siendo ese gran acertijo que habita en la mente de las personas y nublando de miedo la razón.

Hay quienes se ríen de la muerte, en cambio hay quienes preferirían no haber nacido para no tener que morir. "Es que, al morir, se siente uno tan solo que da miedo nomás de pensarlo, dice la Rosa. Y si por mis pecados me habrán de juzgar el día que fenezca, pues mejor me voy a rezar antes de que me encuentre la Parca, dice el Juan", y corren y corren como almas que lleva el Diablo tratando de escapar, olvidando que podemos correr pero que no nos podemos esconder.