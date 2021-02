Ahora que Sonora sea el ganador, ya es tiempo

Pero ese comentario con el tiempo ha perdido fuerza, en la intención de que siempre vaya todo mejor, porque el avance de otros estados del país, que no tiene las bondades que tiene Sonora , y que nadie se imaginaba cómo iban a continuar en la búsqueda del desarrollo económico y social, hoy se ven totalmente muy por encima de lo que es de lo que eran antes, donde lo más que prevalecía eran áreas de marginación social en sus municipios.

Y esto era porque en la mayoría de ellos, lo que mas prevalecía era la marginación social y en condiciones muy críticas y además muy lejanas para que en el corto plazo pudiera tener una perspectiva diferente que lograra darle bienestar a la mayoría de su sociedad, nunca en el corto y mediano plazo se podía ubicar esa posibilidad.

Noticia Relacionada Ya chole de discursos

Y la referencia es de los estados del centro del país y otros que están a su alrededor, que no tienen costas y menos cercanía con la frontera del principal mercado mundial, de todo lo que se produce en los tres sectores productivos.

Pero este desarrollo económico y social de estos estados, no es producto de una fórmula que nada más les pertenezca a ellos, sino que es un propósito que está disponible para todos los ciudadanos que deseen que sus municipios prosperen y lo hagan de forma continua, independientemente de los cambios gubernamentales.

Solamente lo que se requiere, es voluntad de que las cosas cambien para beneficio de la sociedad de Sonora y en ese desarrollo económico y social pueda darse de forma real y no con buenas intenciones nunca realizables porque la historia sonorense indica que ese camino ya recorrido, no ha logrado lo que se busca por parte de sus habitantes.

El Estado líder en muchos campos productivos con el impulso de sus pioneros, se ha ido desdibujando a partir de los 70´s y hoy nada más le ha quedado el prestigio y admiración de lo que fue en esos años, pero es muy entendido ahora, que con eso no produce el campo, ni el ganado se reproduce, ni el empresario se desarrolla, donde tampoco le abre camino al avance del comercio y los servicios, en una palabra, no se puede vivir de ilusiones.

El único que puede hacer que Sonora avance es el trabajo productivo en todos sus sectores y eso solo se puede hacer cuando se pasa del decir al hacer, con todos los elementos necesarios que se requieren, donde Gobierno y sociedad trabajen en un solo objetivo: hacer del Estado un Estado altamente productivo.

Ahora que se presenta en pocos días el inicio de las campañas por la gubernaturas y alcaldías, mas diputaciones, es preciso que su objetivo sea Sonora y sus municipios, ya debe de quedar en el camino y las promesas que en su mayoría no llegan a feliz término.

La ciudadanía no requiere nada más de una despensa y un billete, junto con un costal de promesas, lo que se necesita es apoyo a la agricultura, a la empresa y al comercio y los servicios con políticas públicas que vayan dirigidas a su impulso y a complicarles más su permanencia.

Es cierto que se ha hecho actividad gubernamental por los sectores, pero en el conocimiento que pueden tener los ciudadanos que buscan una posición de representación popular, encontrarán que es pequeño el porcentaje en que se han utilizado las bondades que tiene el Estado.

En los últimos años, ha crecido mas la estructura del Gobierno del Estado, que lo que ha crecido cada uno de los sectores productivos de forma porcentual, que ya mayormente el presupuesto se va a su mantenimiento cuando debería ser para el desarrollo económico y social de Sonora.

Y es tiempo de que Sonora sea el ganador, donde el desarrollo económico y social, a partir del trabajo productivo con el apoyo gubernamental, sea la característica que prevalezca en un Estado que parece que no se le ha encontrado el camino.

Las mismas palabras y los mismos propósitos de antaño ya no son funcionales, ahora todo tiene que ir dirigido al bienestar de la sociedad en todas sus necesidades, pero de a deveras, sin demagogia, es lo que hoy esperan los sonorenses, no el mismo discurso, porque ya es tiempo de ser ganadores.

En el futuro de la economía de México, la calificadora Internacional Moody´s pronostica que su crecimiento estará en un promedio de 5.5% en su Producto Interno Bruto, donde el principal motor de este crecimiento lo será el sector exportador para satisfacer la demanda de los Estados Unidos, donde este porcentaje de crecimiento en la economía nacional, no se presentaba desde hace bastantes años... Puede ser que muchos ciudadanos no lo consideren, pero la pandemia ha originado que muchas actividades que antes se realizaban de forma directa, ahora se lleven a cabo por medios electrónicos y uno de ellos es el celular, o sea que el confinamiento cambió hábitos y alguien pregunta, ¿después se volverá a lo de antes), y se indica que eso ya no tiene regreso... Es entendible que las escuelas particulares quieran regresar a las clases tradicionales, pero es muy difícil hacerlo sin que se tenga la certeza de que el virus del Covid-19 está controlado para poder nuevamente tener el regreso de los alumnos.