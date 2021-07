AFAC: momento que soy lento

PUBLICIDAD

Tampoco quedó en duda la disposición de las tres aerolíneas en cooperar con la AFAC para recuperar la categoría que perdió por carecer de suficiente personal, equipos, instalaciones y procedimientos verificados y verificables para la inspección de procedimientos, tripulaciones y aviones en plataforma. Uno de los requerimientos para la AFAC a fin de regresar a Nivel 1 es demostrar fehacientemente que solventó las deficiencias detectadas por la FAA en esas inspecciones, y para ello requiere de personal capacitado... y hoy la contratación de ese personal -es sabido en toda la industria- anda a cuenta gotas, sin elevar aún los magros salarios pagados, y sin funciones específicas ni equipos suficientes.

La improvisación de las contrataciones (y subyacente austeridad republicana impuesta) complica tomar la pista hacia el Nivel pese a la disposición estadounidense para que lo hagamos a la brevedad.

HIDALGO-UNAM-BIRMEX

Un evento que en apariencia sólo científico y académico apunta a convertirse en un hito de innovación tecnológica y de negocios: se trata del convenio en que la UNAM a cargo de Enrique Graue, a través del Instituto de Biotecnología dirigido por Laura Palomares, firmó con el gobierno hidalguense de Omar Fayad para crear una Aceleradora de Negocios Biotecnológicos a través de la Unidad de Planeación y Prospectiva al mando de Laman Carranza. Esta alianza estratégica busca unificar la mejor tradición de la cooperación científica en un momento en que la biotecnología es la herramienta crucial para remontar la actual pandemia y prever los riesgos sanitarios que ya se forman en fila. Ya han trabajo juntos en objetivos tan precisos como el lanzamiento de un nanosatélite, el desarrollo del Geoparque Minero, el LabChico Subterráneo y el audaz desarrollo del primer Sincrotrón Mexicano. Ahora, de manera inmediata, la alianza se perfila para acuerpar el propósito de Birmex, a cargo de Pedro Zenteno, de enviar y después producir la vacuna Sputnik V mediante acuerdos de transferencia de tecnología con el Fondo Ruso de Inversión Directa que dirige Kirill Dmítriyev. Una situación inédita exige soluciones inéditas.

LOS PUENTES DE SLIM

El grupo de expertos que Claudia Sheinbaum que convocó para un plan integral de rehabilitación de la Línea 12, decidió tomarse su tiempo para lograr un proyecto exitoso. No arriesgarán vidas ni patrimonio capitalino en salidas apresuradas. Sergio Alcocer, Bernardo Gómez, Raúl Jean, Juan Manuel Mayoral, Alfonso Ochoa y José María Ribóo, saben que elaborar el proyecto se llevará mucho más que un mes pues habrá que verificar las condiciones de 333 puentes que Carso edificó en 11 kilómetros de Metro Elevado... y en los que cabe la justa duda de si son o no seguros de transitar. Y es que sí no hubiese existido fallos constructivos origen en el tramo que se desplomó en la Estación Olivos, Carso podría haber aducido a su favor que había expirado al año de garantía ante vicios ocultos, pero aceptó sufragar la rehabilitación del segmento en ruinas.

