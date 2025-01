¿Adiós Tik Tok?

Quién diría que llegaríamos al momento donde una red social que se queda únicamente plasmada en el mundo digital tendría un impacto de dicha magnitud en el mundo terrenal, ya que, como todo sabemos, el tema del momento, además de la toma de protesta de Donald Trump, es el supuesto cierre de la red social que vino a cambiar el juego del Internet a partir de su llegada en 2020, la cual, aprovechándose del cese de labores que trajo consigo la pandemia, creció de manera exponencial convirtiéndose en la red social con mayor auge desde dicha fecha, llegando al grado de contar con un total de mil 690 millones de usuarios a nivel mundial, siendo 170 millones de estos usuarios de origen estadounidense y 74 millones de usuarios mexicanos.

Pero bien, comencemos por partes, la red social de origen chino, perteneciente a la empresa ByteDance, TikTok, no ha estado exenta de controversia desde su fugaz ascenso al juego de las redes, ya que, al ser una plataforma revolucionaria con formato de videos cortos muchas veces acompañados de música del momento y coreografías, vino a cambiar el tablero de las redes sociales, el cual, estaba prácticamente dominado por las empresas estadounidenses, principalmente, Meta, la cual posee las redes sociales más conocidas como Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, entre otras, por lo que, un competidor nuevo en el barrio no fue bien visto desde un inicio, con rencillas con sus principales rivales, pero no solo eso, sino que también, TikTok tuvo su ascenso en un momento en el que la "Guerra Fría" entre Estados Unidos y China se hacía cada vez más crispada, por lo cual, vieron a dicha plataforma como una amenaza a su seguridad nacional, teniendo como primer encontronazo supuestos sabotajes a la plataforma asiática y amenazas para dar de baja su plataforma en el año de su ascenso a las grandes ligas del mundo del Internet.

En la actualidad, TikTok ha pasado por diversos retos, siendo estos principalmente por derechos de autor con canciones e imágenes de origen estadounidense, entre muchos otros, tales como los datos de los millones de usuarios, la competencia económica que representa para compañías estadounidenses (Meta) y, sobre todo, la capacidad de influencia que tiene sobre los jóvenes, por lo cual, se conjunto el caldo de cultivo perfecto para que las autoridades estadounidenses decidieran poner freno al avance de TikTok, aprobando en abril de 2024 una ley que obligaba a vender TikTok a una empresa de origen estadounidense si querían continuar su funcionamiento en dicho país, a lo cual, dieron de plazo hasta el día de ayer, domingo 19 de enero, un día antes de la toma de protesta del nuevo presidente del país norteamericano, sin que hasta el momento se haya podido concretar dicha compra con intentos por parte del conocido influencer "Mr. Beast", entre otros, que no le han llegado al precio de los 20 mil millones de dólares que pide la empresa ByteDance por su conocida aplicación.

Sin embargo, no todo parece estar perdido, ya que, al ser un tema trascendental el ex presidente Joe Biden decidió "patear el bote" y dejar la decisión definitiva al nuevo presidente Donald Trump, el cual, a pesar de ser uno de los principales incitadores en contra de dicha red social por la supuesta amenaza a su seguridad nacional, ha decidido dar una pausa para tomar una decisión consciente, con destellos de esperanza para los usuarios de dicha red como la invitación al CEO de la empresa ByteDance a su toma de protesta, entre otras señales de diálogo en la búsqueda de acuerdos para mantener dicha compañía dentro de los teléfonos celulares de los usuarios norteamericanos.

Por último, surge la pregunta ¿En México se cerrará Tik Tok?, la respuesta no es sencilla, ya que, en primera instancia podríamos afirmar que no, ya que, hasta el momento el gobierno de México no se ha posicionado al respecto, además de la buena relación que ha mantenido durante los últimos años con el gobierno asiático. Empero, es preciso recordar que, las bases de datos de TikTok de muchos países latinoamericanos, incluido México, se encuentran en los Estados Unidos, asimismo, se espera que, en caso de que Trump decida cerrar dicha aplicación podría ejercer presión en el vecindario internacional para optar por el mismo camino.

Sin duda, los tiempos modernos no dejan de sorprendernos, por lo que, conforme el paso del tiempo, cosas que hace diez años parecían imposibles, hoy pueden ser una realidad.

borbonmanuel@gmail.com