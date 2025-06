ABC, 16 años: una espina en el corazón

En una nueva jornada de reclamos de justicia, cientos de madres, padres, abuelos, hermanos, amistades y demás personas solidarias se manifestaron este sábado por la tarde mediante una caminata, que fue parte de las acciones para recordar a las y los niños fallecidos en la Guardería ABC y exigir a la vez justicia ¡ya! para todas las víctimas.

Como este sábado, hoy otra vez volvimos a la calle en familia, con hijos y nietos sobre nuestros hombres; tomados de la mano o en sus triciclos, para arropar a las familias dolientes, solidarizarnos con ellas y sumar nuestra indignación, nuestras voces a las demás en reclamo de justicia.

¡ABC, nunca más! ¡Ni perdón, ni olvido!, coreamos a garganta abierta cientos de personas de todas las edades, mientras seguíamos a paso firme el cauce de una conocida arteria vial de Hermosillo.

Con carteles, pancartas, banderas y rostros infantiles estampados en lonas o camisetas, caminamos con esos lienzos como estandarte, hermanados todos por una causa común: ¡Justicia ABC!

Tras varias horas de caminata, bendecida por una temperatura amigable, el contingente arribó con la frente en alto al icónico y majestuoso museo universitario, donde fue recibido con cánticos de fe y esperanza. Sí, todavía no perdemos la esperanza, a pesar de los pesares.

En su intervención, una de las madres víctimas denunció que, a 16 años de aquel fatídico 5 de junio, que segó la vida de 49 infantes y dañó de por vida a otros tantos de sus pares, todavía está pendiente la justicia.

Por eso, llamó a no parar esta digna lucha, seguir juntos en la causa y no desmayar antes de conseguir justicia, reparación de daños, castigo para los responsables y garantías de no repetición de crímenes similares.

ricardoaragon60@gmail.com