A los mexicanos se les dice "No vayas a votar"

Ante ello, en esta ocasión como nunca se ha puesto el reflector sobre las candidaturas a diputaciones federales dado la importancia que ellas implican para el futuro político del presidente AMLO y de la 4T.

Sin embargo, un error notorio que un servidor puede identificar en las campañas de los organismos no gubernamentales y del sector público para incentivar al pueblo mexicano en acudir a votar, es justamente que invitan a hacerlo cuando dentro de la psicología inversa que muy bien caracteriza a los mexicanos debería de mejor promoverse que no voten y de ser posible, hasta con letras mayúsculas la palabra "¡ALTO!, NO VAYAS A VOTAR".

¿Por qué decir esto? Bueno, primero que nada debemos tener en cuenta que lo mencionado se afirma en una tonalidad retórica y el fin es evidenciar que pese a los spots en internet, radio y televisión, así como las inmensas lonas publicitarias y los grandes anuncios en el periódico que invitan a votar, es increíble cómo en el presente año más del 50% de la población en nuestro país prefiere quedarse en su casa y dejar que las decisiones más importantes para su futuro y el de su familia, las terminen decidiendo una bola de extraños con fuertes intereses sobre el erario y el poder público.

Por ello, si se observa que los esfuerzos por hacer que la gente salga a votar no dan resultados y de plano, aquí en México el voto no puede ser obligatorio por "atentar" a la libre decisión, entonces más vale jugar con la ignorancia y la apatía diciéndoles "NO VAYAS A VOTAR" o también, "NO AGARRES ESA BOLETA".

Entonces, tomando de referencia lo anteriormente mencionado, este domingo es una elección que no deja de ser tan importante como la que se tuvo tres años antes, seis años, etcétera, finalmente como lo dice la palabra, es un día único para ELEGIR a quien representará tu voz donde se etiquetan los dineros o donde se aprueban los proyectos, por lo que a ti como mexicano se te pide que le dediques a tus seres queridos, a tu comunidad y a tu patria únicamente algunos minutos y el mínimo esfuerzo físico de tachar un papel, así que no te hagas "pato" y ve a votar este 6 de junio.

México te necesitó, te necesita y te necesitará.

¿Así o con peras y manzanas?

"Si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados"-Gandhi

Comentarios: