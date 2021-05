A elegir bien

Hay mucha preocupación en muchos sectores porque no haya llegado con abundancia la información a los 2.1 millones de sonorenses que pueden votar y que, como ha sucedido en otras elecciones, solamente una escasa población participe.

Por ello es que empresarios, clérigos, partidos políticos, entre otros sectores, se han lanzado de lleno a promover el voto razonado.

Por todos los rumbos de Sonora y el país han comenzado a salir las voces que piden a los ciudadanos empadronados tener lista su arma, la credencial de elector, para elegir bien.

No se trata de seleccionar al más simpático ni al más guapo sino al que garantice que en verdad podrá reencauzar a Sonora hacia el crecimiento, hacia la seguridad, hacia mejores niveles educativos, instituciones de salud mas equipados y eficaces o crecimiento de la infraestructura que brinden al ciudadano común bienestar y comodidad en su vida cotidiana.

Eso sí, como dijo en un video el sacerdote Manuel Antonio Hurtado Puebla: "El voto debe ser libre, personal, informado y razonado, para que así podamos elegir a los gobernantes idóneos en la búsqueda del bien común, te invito a que nos seas un observador pasivo, más bien a que seas un constructivo, responsable y consciente".

Cuánta razón tiene el representante de la iglesia católica, pues en los últimos tiempos en los niveles de gobierno federal, estatal o municipal se han visto funcionarios que no han estado a la altura de los reclamos de la sociedad.

En vez de avanzar, se ha retrocedido en muchos aspectos, como por ejemplo la seguridad de las familias. Muchos ciudadanos de bien tienen temor de salir a las calles porque pudiera ser que las balas perdidas les alcancen y, como luego se dice, sin deberla ni temerla.

Salvo contadas excepciones, muchos sectores de la economía han ido a la baja, por la inercia de malas decisiones gubernamentales o porque la pandemia vino a desacelerar a muchos otros, por no hablar de todos los renglones productivos.

Sonora, pues, requiere impulso. Y eso no se va a lograr si el poder se concentra en una sola persona o partido. Se deben elegir de forma equilibrado tanto a los integrantes del Poder Ejecutivo como a los del Legislativo.

No están los tiempos como para que las mayorías legislativas actúen conforme a los proyectos de partido y no conforme a las necesidades de la población. Hay que dar mesura a las cámaras de diputados, federal y estatal, para que el gobierno no sea en base a caprichos sino en función de lo que la gente necesita.

Solamente así podrá funcionar la vida democrática de este país. Ya suficiente simulación hemos tenido por años. No necesitamos mas. Pero tampoco menos. Hay que votar.

