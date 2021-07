¿A dónde vamos a parar? Dice la canción de Marco Antonio Solís, pero esta columna sólo tiene en común el nombre. No es esta una historia de amor. O quién sabe, capaz que amor es lo que nos está urgiendo en nuestro Cajeme qué herido.

Volvemos al código rojo de riesgo máximo; ahora hasta los niños y jovencitos están cayendo por la pandemia y la vacunación en general va lenta, lenta. En nuestras las calles maltrechas y polvorientas cada vez corre más sangre. La economía prendida con alfileres, la división entre los mexicanos generada por los políticos es cada vez más profunda; el gas, la electricidad, la canasta básica siguen sube y sube sin control alguno, el Gobierno de la República o no está haciendo nada bien o no sabe comunicarlo bien porque ni se ve ni se escucha nada positivo de ellos por ningún lado; promesas, sí, pero hechos... ¡quién sabe! (si alguien lo sabe, que nos lo diga, por favor), el alcoholismo, drogadicción y el vale madrismo a todo lo que da. Los padres tristes y preocupados porque no les alcanza para mantener a sus hijos, el calor agobiante, el tiempo pasando raudo y veloz, la ansiedad asfixiante que se cierne hasta el corazón, el insomnio perseverante, y, así, un sinfín de situaciones adversas a las que o te aclimatas, o aquí te friegas y pierdes todo el goce de vivir. O te acostumbras o te desgarras. O te montas en la ola o terminas hundido en la arena, es que cuando menos lo imaginábamos, todo se complicó. Ahora se trata de sobrevivir a toda costa y buscarle un sentido a nuestra vida para salir airoso.