Un día como este, pero en el año 2012, escribía esto en mi diario: De repente sentí frío en el alma; el miedo y la confusión que éste provoca, se apropiaron de mis sentidos. En lugar de abrigar la dicha propia que todo renacimiento trae consigo, y de advertir la esperanza a mi alrededor por tener ante mí la posibilidad de estar comenzando un nuevo año, me dejé llevar por los espejismos de la desventura. Y ahí estaba, llorando de nuevo las mismas lágrimas de siempre, hasta que decidí poner el dedo en la llaga. Entonces comprendí que, si tanto me aflige el fugaz paso del tiempo que se lleva consigo las hojas de nuestro calendario, y me avoqué a llenar de algo de alegría el momento siempre presente. Alegría que es lo único que al final nutre de salud al espíritu. El regocijo de los momentos tristes y de los momentos felices, por igual, aquilatarlos cual joyas de la existencia.

Ahora, es necesario darse cuenta que no hay que nos dejamos llevar por la imperante voluntad del deseo que casi, inevitablemente, nos lleva al callejón sin salida de los excesos, si queremos ser mejores personas y sentir mayor plenitud.