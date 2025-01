100 de 2,191

Mientras se escriben estas líneas, la primera presidenta de un país norteamericano rinde informe (no obligatorio) de sus primeros 100 días como presidenta de México, por supuesto que hablamos de Claudia Sheinbaum, quien en poco más de tres meses de llevar las riendas de nuestro país podemos hacer un apresurado y prematuro primer balance de sus resultados como gobernante demostrando que, independientemente de las preferencias partidistas de cada uno de los mexicanos y, a pesar de que nos tardamos prácticamente un siglo en elegir a una mujer para que lleve las riendas del país, Claudia Sheinbaum ha demostrado que las mujeres también pueden.

Sin duda, Claudia Sheinbaum llega a sus primeros 100 días en una condición inédita, al menos, si hablamos del sistema presidencial actual, el cual, no estaba acostumbrado, no sólo a tener una mujer como presidenta, sino que también cuente con una aprobación que en promedio ha subido en un 10% desde que tomó protesta alcanzando niveles que rondan el 70% de aprobación, asimismo, podemos afirmar que cuenta con el apoyo de la mayoría tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, de 24 de los 32 gobiernos estatales, así como en la mayoría de los Congresos Locales, por lo cual, se convierte en la presidenta con mayor legitimidad y poder de las últimas décadas, lo cual, además de significar una gran oportunidad para sacar adelante su proyecto de nación y hacer frente a los retos que se le impongan, es también una gran responsabilidad para no caer en excesos y errores que se cometieron en el pasado.

En estos primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum podemos destacar los siguientes puntos:

?16 reformas a la Constitución, un proceso inédito por su intensidad y rapidez, lo cual, nos habla de una visión clara de lo que se quiere lograr. Por lo menos, podemos afirmar que ya se sentaron las bases jurídicas para alcanzarlo.

?Continuación de los programas sociales y creación de algunos con sello propio como el apoyo para mujeres desde los 60 años y, la creación del Plan Nacional de Salud Casa por Casa.

?Seguridad, sin duda, el principal reto a resolver, sobre todo, después del difícil arranque con la crisis vivida en Culiacán. Sin embargo, con la llegada de García Harfuch y ejemplos como el de la operación enjambre donde se detuvieron a autoridades implicadas con el crimen brindan esperanza.

?Proyectos para el desarrollo del país como las nuevas líneas ferroviarias, el programa conocido como "Bachetón", la creación de la Secretaría de Innovación y Tecnología y, el nuevo acercamiento con el sector empresarial, brindan un buen panorama en lo económico en el futuro próximo.

Como podemos observar, los avances no han sido pocos, asimismo es preciso reconocer que hay aún muchos temas por resolver y, sin duda, retos de consideración que se vislumbran en el horizonte, tales como la llegada de Donald Trump al poder, a lo cual, la presidenta parece haber tomado el camino de la confrontación, al menos de manera pública, de la cual esperemos salir bien librados, asimismo, como ya se comentó temas como la inseguridad, la sequía y, el tema de acceso a la salud, habrán de marcar los siguientes meses de la administración de la primera presidenta en la historia de nuestro país. Por el bien de todos deseamos que sean de resultados y soluciones.

