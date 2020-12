-+Una mujer para presidenta de Cajeme?

Desde hace tiempo, las mujeres reclaman diversos derechos. A mediados del siglo XIX, la feminista estadounidense Susan B. Anthoni expresaba: "£Los hombres, sus derechos y nada más; las mujeres, sus derechos y nada menos".

En la declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano de 1789 en Francia, en su artículo primero se estableció que "£Todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derechos, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". Al incluir la expresión, "£sin distinción de sexo", se interpreta que en "£Derechos del Hombre" se incluye a las mujeres, pero en los hechos, por inercias patriarcales, incluso misoginia, las mujeres seguían excluidas en el disfrute de derechos laborales, políticos y sociales.

En la actualidad en todo el mundo y particularmente en el estado de Sonora, se observa un equilibrio razonable en la distribución por género de los diversos puestos de elección popular: De 72 presidentes municipales 27 son mujeres, en el congreso local de 33 diputaciones, 14 son mujeres, de 12 diputaciones federales, 6 son ejercidas por mujeres y de 4 senadurías, 2 de mujeres.

Debe reconocerse, que el acceso de las mujeres a espacios políticos, laborales, deportivos, etc., ha sido producto de un accionar de siglos, que tiene importantes conquistas, entre ellas el voto electoral, que en México se estableció en febrero del aóo de 1947, luchas intensas que aón continóan, entre ellas, erradicar la violencia de género que en los óltimos aóos se ha acentuado.

En el campo de la política electoral, en Sonora, las mujeres son protagonistas importantes, lo serán con mayores posibilidades en las próximas elecciones del 2021. -+Porque? Por una sencilla razón, todos los partidos políticos, deben cumplir por ley, la equidad de género en todas las candidaturas a los puestos de elección popular, por ejemplo, para los 72 ayuntamientos deben proponer, 36 hombres e igual nómero de mujeres, seóalándose criterios poblacionales para evitar que a un género se le den municipios de poca densidad poblacional y se beneficie al otro género con municipios de mayor importancia, los mismos criterios se aplicarán para diputaciones locales y federales.

Así las cosas, en menudo lío se verán los estrategas políticos de los diversos partidos en el estado de Sonora, para elegir, por ejemplo, a sus candidatas y candidatos a los ayuntamientos. Si consideramos los 6 principales municipios que tienen más de 100,000 habitantes, deben proponer 3 mujeres y 3 hombres, ahora sí que las inercias patriarcales estarán en serios problemas, principalmente en Morena, veamos por qué: En San Luis Río Colorado tienen un presidente municipal que ha tenido un buen desempeóo, si pretende la reelección, estratégicamente es conveniente porque sus posibilidades de reelegirse son amplias, en Hermosillo, la alcaldesa ha sabido sortear con habilidad sus aciertos y desaciertos, por lo que no es de descartarse su intención de reelección, pero no está sola, igual intenta la candidatura una diputada federal, hasta aquí, parejos los géneros, en Navojoa, todo indica que para Morena le conviene lanzar a un bien posicionado empresario regional, apreciado y respetado por la gente del mayo, en Guaymas, quien tiene buenas posibilidades es un diputado federal de Morena y si hay coalición con el PT, está igualmente bien posicionado en el puerto, un diputado local, ahora bien, si consideramos que de 4 municipios anotados, 3 probables candidatos son varones, de los siguientes 2 municipios con más de 100,000 habitantes, que son Nogales y Cajeme, deben elegirse candidatas y por disposición legal, debe hacerse, no será posible evitarlo.

Los 6 municipios con más de 100,000 habitantes son: San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa.

Se aclara, la anterior composición es atendiendo la ventaja para contender qué tienen el alcalde de San Luis Rio Colorado y la Alcaldesa de Hermosillo, sin descartar una aspirante que es diputada federal e igualmente los pretensos de Guaymas y Navojoa. En base a la obligada equidad de género, las candidaturas de Nogales y Cajeme deben ser encabezadas por mujeres, pero quien decide, formal y estatutariamente es el Consejo Estatal de Morena, previo cálculo de posibilidades de triunfo electoral de los probables candidatos y candidatas.

Para concluir y en armonía con el título de esta columna, -+Qué mujeres de Morena Cajemenses pueden competir por la Alcaldía?

Hay 4 visibles: Una diputada local, una funcionaria en el Senado de la Repóblica, la presidenta del Voluntariado DIF Cajeme y la Síndica Municipal.

La mesa para tener la primera mujer presidenta municipal en Cajeme, está servida.