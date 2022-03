Zelensky denuncia ataque ruso contra hospital de maternidad

En su perfil de Twitter, Zelensky compartió un impactante video del hospital totalmente destruido por el bombardeo ruso.

"Ataque directo de las tropas rusas al hospital de maternidad. Hay personas, niños bajo los escombros. ¡Atrocidad! ¿Cuánto tiempo más será el mundo cómplice ignorando este terror? Cierren el espacio aéreo ya", escribió.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

El jefe de la administración militar regional, Pavlo Kyrylenko, publicó un clip en Facebook que muestra la magnitud de los daños causados en el ataque.

"En el centro de la ciudad, hospital, sección maternal y cuidados, todo esto ha quedado destruido en un ataque aéreo ruso en Mariúpol. Ahora mismo. El piloto ruso, que probablemente no dude en llamarse hombre, volvió a apretar el botón, sabiendo exactamente dónde volaría la bomba".

Además, acusó a las fuerzas rusas de haber traspasado el límite de las relaciones inadmisibles entre Estados y pueblos. "Dejen de llamarse seres humanos", agregó.