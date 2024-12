Yoon Suk Yeol es destituido como presidente de Corea del Sur

El Parlamento de Corea del Sur aprobó este sábado la moción de juicio político para destituir al presidente Yoon Suk Yeol, a raíz de su controversial decreto de ley marcial emitido el 3 de diciembre, que desató una crisis política sin precedentes en el país.

Este fue el segundo intento del Parlamento para destituir a Yoon. La primera moción, presentada la semana pasada, no prosperó debido al boicot de los legisladores del gobernante Partido del Poder del Pueblo.

South Korea's opposition-led parliament impeached President Yoon Suk Yeol, suspending him from official duties over his short-lived attempt to impose martial law. Under the constitution, Prime Minister Han Duck-soo becomes acting president https://t.co/ukb8MDX2C7 pic.twitter.com/PD05HAP9d7