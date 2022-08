"Ya hice demasiado por ella": abandona a su madre en un bar

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Rosario, Argentina, donde la sociedad se sacudió con la noticia de que la fémina de 68 años había sido dejada a propósito en ese sitio.

De acuerdo con los reportes, el hombre entró al local con su madre a las 11:00 horas, pidió comida, pagó la cuenta y salió, dejando a su mamá en una mesa.

Cerca de las 6:00 de la tarde, las empleadas del sitio se percataron de su prolongada presencia, por lo que informaron a Enrique, el dueño del lugar; además, las meseras intentaron recabar información de la señora, pero debido a su incapacidad mental no pudo expresarse.

Tras varias búsquedas, el propietario del establecimiento halló el número de contacto del hombre, a quien llamó dos veces, pero éste se negó a recoger a su mamá, pues les dijo que ya había hecho mucho por ella.

"Llamé al hijo y me dijo que con 35 años ya había hecho demasiado por su madre, que la sacara y la dejara en la puerta del bar porque él no iba a hacer más nada por ella...Las dos veces que hablé me dijo que la dejara en la calle, y le contesté que lo hiciera él, porque yo soy incapaz de abandonar a una señora", narró el restaurantero.

Finalmente, se dio vista a las autoridades municipales, quienes contactaron con el hombre, pero este les explicó que ya no puede hacerse cargo de ella, ya que ella sufría de una enfermedad mental.

Dado a la negativa, las autoridades la enviaron a un centro médico que ayuda a personas en condición de calle, el cual se encargará de su atención.