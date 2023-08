WhatsApp: Pasos para enviar fotos en HD. Aquí te decimos

Enviar imágenes en alta definición a veces suele ser muy complicada si lo haces desde tu celular, a veces se requieren herramientas externas para realizar esta tarea; sin embargo, es posible hacerlo desde WhatsApp.

A partir de hoy la aplicación de mensajería instantánea más famosa a nivel mundial realizó modificaciones para enviar fotografías en este formato.

Con esta nueva actualización que lanzó WhatsApp, facilitará el trabajo de todas las personas ya que desde el celular podremos enviar fotografías en calidad HD, incluso el destinatario tendrá la opción de elegir si las desea descargar en alta resolución o en baja calidad.

Listo, con esta nueva selección con calidad de imagen, quedará guardada en HD en WhatsApp, incluso podrás enviar fotos con este formato a todos tus contactos.

