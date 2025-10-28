  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 28 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Washington revoca 13 rutas de aerolíneas mexicanas: ¿qué vuelos se afectarán?

Suspende operaciones de pasajeros y carga desde el AIFA, como represalia por el incumplimiento del acuerdo de transporte aéreo de 2015

Oct. 28, 2025
De acuerdo al titular de transporte de EE.UU. la medida será "hasta que México deje de jugar y cumpla con sus compromisos...
De acuerdo al titular de transporte de EE.UU. la medida será "hasta que México deje de jugar y cumpla con sus compromisos...

El gobierno de Estados Unidos anunció la revocación de 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia su territorio, en respuesta a lo que calificó como acciones ilegales del gobierno mexicano al cancelar e inmovilizar vuelos de aerolíneas estadounidenses durante los últimos tres años.

La medida, emitida por el secretario de Transporte, Sean Duffy, también suspende los servicios combinados de pasajeros y carga (conocidos como belly cargo) desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y congela su expansión desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Según el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), México ha incumplido el acuerdo bilateral de aviación vigente desde 2022, cuando revocó los slots (horarios de aterrizaje y despegue) de aerolíneas estadounidenses y forzó la reubicación de sus operaciones de carga.

Duffy advirtió que "hasta que México deje de jugar y cumpla con sus compromisos, seguiremos exigiendo responsabilidades. Ningún país debería aprovecharse de nuestras aerolíneas, de nuestro mercado y de nuestros pasajeros sin consecuencias".

imagen-cuerpo

ESTOS SON LOS VUELOS AFECTADOS

La orden afecta directamente a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus. Entre los vuelos revocados destacan los de Aeroméxico entre Ciudad de México y San Juan, así como los servicios desde el AIFA a Houston y McAllen, Texas.

También se cancelan las rutas de Volaris entre Benito Juárez y Newark, Nueva Jersey, y los vuelos propuestos de Viva Aerobus desde el AIFA hacia diversas ciudades estadounidenses como Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando.

El DOT señaló que esta decisión podría impactar los planes de viaje de ciudadanos estadounidenses y recomendó a los pasajeros contactar a sus aerolíneas para reacomodaciones.

YA HABÍA OTRAS RESTRICCIONES

La medida se suma a otras restricciones recientes, como la orden emitida en septiembre que obligó a Delta Air Lines y Aeroméxico a deshacer su alianza conjunta, al considerar que afectaba la competencia en el mercado aéreo bilateral.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ni las aerolíneas mexicanas involucradas han emitido comentarios sobre la decisión, que marca un nuevo punto de tensión en las relaciones aéreas entre ambos países.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
VIDEO | Arabia Saudita presenta al mundo su primer tren de superlujo. ¡Vaya que lo es!
Internacional / Mundo

VIDEO | Arabia Saudita presenta al mundo su primer tren de superlujo. ¡Vaya que lo es!

Octubre 28, 2025

La mole de hierro, llamada "Sueño del desierto", está previsto que empiece a operar a fines del 2026; sólo 66 personas viajan en él

VIDEO | Extraño meteorito surca el cielo matutino de Moscú generando pánico
Internacional / Mundo

VIDEO | Extraño meteorito surca el cielo matutino de Moscú generando pánico

Octubre 28, 2025

El evento trajo a la mente de los internautas un evento similar, pero registrado en 2019, cuando otra roca estelar entró al espacio aéreo ruso

Por celos, una niña de 5 años tiró a su hermanita recién nacida desde un cuarto piso
Internacional / Mundo

Por celos, una niña de 5 años tiró a su hermanita recién nacida desde un cuarto piso

Octubre 28, 2025

La llegada de la bebé a la familia provocó que la nena se sintiera desplazada; autoridades abrieron causa penal para el deslinde de responsabilidades