Walmart retira jugo de manzana por niveles de arsénico

Walmart ha anunciado un retiro masivo de un producto de sus tiendas en Estados Unidos, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) haya clasificado esta acción como de alta prioridad debido a los posibles riesgos para la salud.

Se trata de un jugo de manzana de la marca Great Value que se detectó niveles elevados de arsénico inorgánico. En un comunicado, Walmart expresó su preocupación por la salud y seguridad de sus clientes y aseguró que están trabajando en estrecha colaboración con el proveedor para investigar el incidente.

RIESGO PARA LA SALUD

El arsénico es un elemento natural presente en la corteza terrestre, tanto el orgánico como el inorgánico se encuentran en pequeñas cantidades en muchos alimentos. Sin embargo, el arsénico inorgánico es considerado más tóxico para los humanos.

La FDA ha determinado que los niveles de arsénico inorgánico encontrados en el jugo de manzana superan los límites establecidos como seguros para el consumo humano. Aunque los niveles detectados son considerados bajos, el arsénico inorgánico es altamente tóxico y se clasifica como un carcinógeno.

La exposición al arsénico inorgánico puede causar una variedad de problemas de salud, incluyendo vómitos, dolor abdominal, diarrea, entumecimiento y calambres. Sin embargo, la FDA ha aclarado que los niveles encontrados en el jugo de manzana no se espera que causen problemas de salud graves o irreversibles.

RECOMENDACIONES DE LA FDA

Se recomienda a los consumidores que hayan comprado el jugo de manzana afectado que no lo consuman y lo devuelvan a la tienda donde lo adquirieron para obtener un reembolso completo.

Por su parte, la FDA continúa investigando el origen de la contaminación por arsénico en el jugo de manzana y recomienda a los consumidores estar atentos a los anuncios oficiales sobre retiros de productos.

LUGARES DONDE HA SIDO RETIRADO ESTE PRODUCTO

El retiro afecta a aproximadamente nueve mil 535 cajas de jugo de manzana de la marca Great Value, distribuidas en 25 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia. Los productos afectados son botellas de ocho onzas (227 gramos) y se vendieron en paquetes de seis.

Cabe destacar que no todas las marcas de jugo de manzana están afectadas y este retiro se limita al jugo de manzana Great Value vendido en los estados y territorios mencionados. Asimismo, la FDA no ha reportado casos de enfermedades relacionadas con el consumo de este producto.