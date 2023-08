Visa americana: estos son los mitos que debes saber antes de solicitarla

Uno de los países preferidos por los turistas para visitar o para hacer compras es Estadios Unidos, pero para ingresar a ese país es imprescindible contar con una visa estadounidense, lo que le permitirá entrar legalmente al país.

Sin embargo, obtenerla no es muy fácil, ya que si el oficial consular considera que el solicitante no es apto para aprobarle la visa, se la negará, lo que significa la pérdida del dinero que pagó por ella, ya que no es reembolsable.

MITOS SOBRE LA VISA AMERICANA

Sin embargo, alrededor de este trámite se han creado varios mitos, lo que hace que los solicitantes vayan a su cita de visado muy nerviosos o inseguros.

Estos mitos se forman por versiones de personas que han realizado el proceso y se las han negado, incluso de quienes se las han aprobado; sin embargo, el proceso puede ser más fácil de lo que parece.

- Si no habla inglés, es difícil obtener la visa: este es uno de las suposiciones principales que hacen las personas, sin embargo, el Consulado cuenta con personal capacitado y hablan español. Además, el formulario se puede llenar también en ese idioma.

- Presentar una carta de invitación asegura la visa: este documento no asegura que la visa sea otorgada, dado que muchas veces las cartas de invitación no son revisadas por los oficiales consulares.

- La entrevista es muy difícil y los oficiales son demasiado duros: esto tampoco es un hecho y la entrevista es la parte más importante del proceso.

El oficial consular está completamente capacitado para realizar este proceso, por lo que para garantizar que tu visa sea aprobada, solo tienes que hablar con la verdad y no mentir, ya que presentar información falsa puede llevar a que le nieguen el documento.

-Tope de visas aprobadas: existe el mito de que los oficiales consulares tienen cierto número de visas aprobadas por día, lo que resulta completamente falso, ya que la aprobación de esta depende exclusivamente del cumplimiento de los requisitos y el desarrollo de una buena entrevista.

-Tener más dinero en el banco, asegura la visa: También es una suposición falsa, ya que la cantidad de dinero en la cuenta bancaria no garantiza la aprobación de la visa, lo que importa para el oficial es que la persona demuestre que cuenta con los recursos para pagar sus gastos en caso de viajar a Estados Unidos y que no pretende quedarse a vivir en el país.

-Ya tengo boletos y reservación en mano: Si el motivo para viajar a Estados Unidos sea por turismo, se tiene la creencia de que la visa no será aprobada sin que el solicitante tenga comprados los tiquetes y reservaciones hoteleras. Esto es falso, los planes turísticos deben ser comprados hasta que la visa sea aprobada.