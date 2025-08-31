Visa americana: Bye, bye a la renovación automática. Este nuevo trámite obligatorio aplica en septiembre

Si la solicitarás, bueno, la recomendación es que revises minuciosamente los lineamientos y prepararse para una posible entrevista presencial

Desde la pandemia de Covid-19, la solicitud de visa se extendió en tiempo de expedición, debido a que las citas se espaciaron; aunado a las nuevas disposiciones migratorias dispuestas por el presidente Donald Trump, las cosas se complicaron para quienes buscan el visado.

Ahora, en ese tenor, la Embajada de Estados Unidos en México confirmó que se realizó un cambio nuevo para la renovación del documento migratorio, con entrada en septiembre.

ESTE DÍA ENTRA EN VIGOR NUEVO REQUISITO PARA VISA

Esta medida aplica, únicamente, a los menores de 14 años de edad y mayores de 79, a partir del 2 de septiembre.

Y es que, de acuerdo con información del Departamento de Estado, las categorías de personas que calificarían se actualizarán, las cuales serían exentas de entrevista consular.

Esto significa que habrá solicitantes de visa que antes no ocupaban entrevista consular, pues con la nueva disposición, ahora sí la deberán presentar.

En otras palabras: si antes no era necesario que este grupo de edad acudiera a la entrevista presencial, pues la cosa cambió y ahora sí deberán asistir cuando se les requiera, a fin de concluir el trámite.

Ahora, si el documento lo obtuviste cuando tenías menos de 14 años o siendo adulto mayor, bueno, pues adiós a la renovación automática, ya que estarás obligado a la entrevista.

CATEGORÍAS ELEGIBLES PARA RENOVACIÓN DE VISA

Aunque el panorama podría resultar sombrío para algunos solicitantes, algunas categorías continuarán siendo elegibles para la renovación del visado, sin necesidad de entrevista, tales como:

Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales (como A-1, A-2, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6, entre otras)

Quienes renuevan visa de turista B1/B2; para ello deberán cumplir con estos requisitos:

Contar con al menos 18 años al momento de la emisión de la visa anterior

Que el documento haya expirado hace menos de 12 meses

No haber sido rechazado anteriormente

Presentar solicitud en su país de residencia.

Pero como en todo hay un pero, es importante mencionar que, aunque cumplas con todos los criterios, en cualquier momento los funcionarios consulares podrían exigir entrevista presencial, así que prepárate y revisa a detalle los nuevos lineamientos.